Fotoğraf çekilmek isterken 10 metre yükseklikten düştü!
Beylikdüzü'nde alkollü bir şahıs iddiaya göre; fotoğraf çekilmek isterken yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya düştü. İtfaiye ekiplerinin yaralı olarak kurtardığı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde dün akşam saat 10.00 sıralarında iddiaya göre; alkollü bir şahıs fotoğraf çekilmek için yaklaştığı 10 metrelik yükseklikten aşağıya düştü.
Şahsın bağırmalarını duyan etraftaki yurttaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yüksekten düşen şahsa halatlarla ulaştı.
Kendisine yardıma gelen itfaiye ekiplerine de zor anlar yaşatan şahıs, sedye ile düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Etiketler: #beylikdüzü #fotoğraf #yükseklik #İstanbul
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