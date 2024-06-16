Fotoğraf çekilmek isterken kayalıklardan düştü! Baba öldü, çocuklarının tedavisi sürüyor

Yayınlanma: 16.06.2024 - 00:06

Güncelleme: 16.06.2024 - 00:12

Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi Harmankaya mevkisinde, dün saat 20.30 sıralarında kayalık alanda fotoğraf çekilmek isteyen Havvanur Yavuz, dengesini kaybetmesinin ardından kayarak denize düştü.

Kızının düştüğünü gören baba Mehmet Yavuz kızını kurtarmaya çalıştığı esnada gelen dalga ile denize düştü. Babası ve kardeşinin denize düştüğünü gören Ömer Yavuz da hem ikisini de kurtarmak için denize atladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

BABA KURTARILAMADI

Ekipler, baba ve çocuklarını denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Boğulma tehlikesi geçiren baba ve çocukları ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından ambulans ile Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Yavuz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.