FOX TV muhabiri Gülşah İnce kimdir? Gülşah İnce evli mi?

11 Kasım 2022 Cuma, 12:35

İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı duruşma başladı. Duruşmada tanık olarak FOX TV Muhabiri Gülşah İnce dinlendi.

GÜLŞAH İNCE KİMDİR?



Gülşah İnce 1986 yılında Ankara'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Doğan Haber Ajansında muhabirlik yaptı. 2008 yılında FOX Haber'de çalışmaya başladı.

GÜLŞAH İNCE EVLİ Mİ?

Gülşah İnce, 2012 yılında FOX TV'nin yaz aylarında ana haber sunuculuğunu üstlenen Burak Birsen ile evlendi. Çifitn bir kızları var. Çift ilerleyen yıllarda boşandı.

İMAMOĞLU DAVASINDA İFADE VERDi

Duruşmada, FOX TV muhabiri Gülşah İnce'nin tanık olarak dinlendi. "Görüntüler de ayan beyan ortada. Ham görüntüleri ve haberi size gönderdim. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında sarf ettiği sözleri tırnak içinde alıntılayarak aynen İmamoğlu’na sordum. O da yanıt verdi. Başka TV kanalları da vardı. Aynı gün Soylu'ya yanıt olarak haberleştirdik."

Hakim ise "Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı belli. Tartışmasız. Sayın Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli" dedi.

Avukat Gökhan Günaydın, hakimin sözleri üzerine, "Kayda geçmesini istiyorum" dedi.

Avukatın ifadeleri üzerine hakim, "Bu sözlerin Süleyman Soylu'ya söylenmediğini iddia eden başka biri varsa gelsin" ifadelerini kullandı.



