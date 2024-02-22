Fransız IŞİD üyesi Isparta'da yakalandı!
Isparta’da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalarda; IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Fransız A.Y.L. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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