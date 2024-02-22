Fransız IŞİD üyesi Isparta'da yakalandı!

Isparta’da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 14:17
Fransız IŞİD üyesi Isparta'da yakalandı!
Abone Ol google-news

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalarda; IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Fransız A.Y.L. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Emniyet haberleri fransız haberleri gözaltı haberleri Isparta haberleri IŞİD haberleri

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya'dan açıklama... 5 ilde IŞİD operasyonu, çok sayıda gözaltı!

Bakan Yerlikaya'dan açıklama... 5 ilde IŞİD operasyonu, çok sayıda gözaltı!
Eylem hazırlığındaydı: IŞİD’li terörist yakalandı

Eylem hazırlığındaydı: IŞİD’li terörist yakalandı
IŞİD’in gençlik yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var!

IŞİD’in gençlik yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Erdoğan'dan 'KAAN' açıklaması: 'Kalorifer peteğine benziyor diyenlere rağmen...'

Son dakika... Erdoğan'dan 'KAAN' açıklaması: 'Kalorifer peteğine benziyor diyenlere rağmen...'
Demet Özdemir’in doğum günü tarzı sosyal medyada gündem oldu! Oversize kombini beğenilmedi…

Demet Özdemir’in doğum günü tarzı sosyal medyada gündem oldu! Oversize kombini beğenilmedi…
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sahte darphane baskılı altınlarla yakalandı… Değeri tam 9 milyon lira!

Sahte darphane baskılı altınlarla yakalandı… Değeri tam 9 milyon lira!
Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay

Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
Plajda oynarken bir anda kumların içine gömüldü! Anne ve babasının gözü önünde can verdi…

Plajda oynarken bir anda kumların içine gömüldü! Anne ve babasının gözü önünde can verdi…
İstanbul Üniversitesi ayakta! 'Bu kapı sadece bize mi kapalı'

İstanbul Üniversitesi ayakta! 'Bu kapı sadece bize mi kapalı'
Göz göre göre yaptı… Fatih’te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalındı!

Göz göre göre yaptı… Fatih’te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalındı!