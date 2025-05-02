Fren yerine gaza bastı, önünde ne varsa yıktı!

Hatay’da sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, kaldırıma çıkarak önüne gelen her şeyi yıktı. Aracın kaldırıma çıktığı anlar ve bir işyerine metreler kala durması kameraya yansıdı.

Fren yerine gaza bastı, önünde ne varsa yıktı!
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İHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 11:15

Kaza, İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşandı.

Cadde üzerinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kaldırıma çıktı.

Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaldırıma çıkan araç; elektrikli bisikleti, dubaları ve ağaçları devirdi.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada yaralanan olmazken, yaşanan maddi hasar iki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Etiketler: #hatay #kaza

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