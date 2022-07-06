Freni boşalan minibüs eve girdi: 10 yaralı
Bartın’ın Ulus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, freninin boşalması sonucu bir binanın zemin katına girdi. Kazada 10 işçi hafif yaralandı.
Ulus ilçesine bağlı Kirsinler köyünde; 6 Temmuz Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında R.A. yönetimindeki 74 DL 915 plakalı minibüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki Tuncay Altun’a ait 3 katlı binanın zemin katına çarptı.
10 İŞÇİ YARALANDI
Evin plastik doğramalarını kırarak içeri giren minibüsteki 10 tarım işçisi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Ev sahibinin il dışında bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar
- Dünyaca ünlü yıldızdan Arda Güler'e mesaj!
- Yangın araziye sıçradı
- Esenyurt'taki katliamda yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı
- Tekirdağ'da 50 dönüm buğday tarlası yandı
- Erdoğan: 'Somali'ye yardım tutarı 1 milyar doları aştı'
- Sarallar operasyonunda yeni gelişme
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Üniversiteyi eleştirdi, dekan sahneden indirmek istedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- İstanbul'da katliam
- Ankapark davası sonuçlandı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- Peker'den art arda paylaşımlar
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!
- 'Berat Albayrak'ın eli kulağında'