Freni boşalan minibüs eve girdi: 10 yaralı

Bartın’ın Ulus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, freninin boşalması sonucu bir binanın zemin katına girdi. Kazada 10 işçi hafif yaralandı.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:55
Freni boşalan minibüs eve girdi: 10 yaralı
Abone Ol google-news

Ulus ilçesine bağlı Kirsinler köyünde; 6 Temmuz Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında R.A. yönetimindeki 74 DL 915 plakalı minibüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki Tuncay Altun’a ait 3 katlı binanın zemin katına çarptı.

10 İŞÇİ YARALANDI

Evin plastik doğramalarını kırarak içeri giren minibüsteki 10 tarım işçisi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ev sahibinin il dışında bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Minibüs kaza fren trafik kazası
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler