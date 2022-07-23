Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin dünyaevine girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin dünyaevine girdi.

AA
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:20
Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin dünyaevine girdi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in nikahı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı.

 

İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.


FUAT OKTAY Hümeyra Şahin
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