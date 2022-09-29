Fulya Kalfa kimin kızı, kaç yaşında? Fulya Kalfa nerede çalışıyor?

29 Eylül 2022 Perşembe, 11:03

Medyada gündeme gelen tartışma programlarının sunucuları izleyicide oldukça merak uyandırıyor. Son olarak bu konuda gündeme gelen isim ise gazeteci ve spiker Fulya Kalfa oldu. İşte, spiker 'Fulya Kalfa kimdir?' sorusunun yanıtı...

FULYA KALFA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Fulya Kalfa, 13 Temmuz 1983'te Ankara'da dünyaya geldi. Ekranların tanınan yüzlerinden olan sunucu, Ankara Ticaret Odası Meslek Komite Müdürü Semih Kalfa'nın kızıdır.

Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Fulya Kalfa daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Temel Oyunculuk eğitimleri aldı. Kalfa'nın medya alanındaki ilk çalışması 2005'de Erkan Tan Başkent'ten programıyla TV8'de başlamıştır.

FULYA KALFA ŞU ANDA NEREDE ÇALIŞIYOR?



Fulya Kalfa, daha sonra televizyon kariyerini İstanbul'da sürdürmeye karar verdi. TV8 için birçok müzik-eğlence ve yaşam tarzı programının yapım ve yönetiminde çalıştı. Ünlü spiker, televizyonculuk kariyerinde edindiği deneyimleri ekran önüne taşımaya karar verip Ciner Yayın Grubu tarafından ismi değiştirilecek olan Kanal 7/24 adlı spor kanalında spikerlik yaptı. "Orta Saha" ve "Transfer Dosyası" adlı programları sundu.

Fulya Kalfa daha sonra, gazeteciliğe döndü ve ekran kariyerine Habertürk TV'de devam etti. Akşam bültenlerinin yanı sıra çeşitli zamanlarda haber programları sundu. Kalfa aynı zamanda Habertürk TV'nin ana haber spikeriydi.

Habertürk’ün ardından CNN Türk’e geçmiş olan isim gece 23.00 ile 01.00 saatleri boyunca “Günün Sonu” programı ile ekrana geldi. 39 yaşındaki Fulya Kalfa şu anda CNN TÜRK'ün ana haber spikeri olarak kariyerine devam ediyor.

FULYA KALFA EVLİ Mİ?

Fulya Kalfa, Cumhurbaşkanlığı eski Basın Danışmanı, eski RTÜK Başkanı ve eski TGRT Genel Müdürü Ali Baransel'in oğlu Habip Ali Baransel ile 2009 yılında nikah masasına oturdu. Daha sonra boşanan çift hakkında medyada fazla bir bilgi yer almıyor.