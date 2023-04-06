Gabonlu Dina’nın ölmeden önce attığı mesajlar ortaya çıktı: 'Onlarla birlikte olmazsam bana yardım etmeyecekler'

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 12:03

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 12:32

Filyos Çayı'nda geçen hafta cesedi bulunan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17), bir otomobille ormana götürüldüğü ihtimali üzerine ekipler, kentteki kameraları inceledi. Karabük'e üniversite okumak için gittiği belirtilen çocuğun, yalın ayak sokakta koşarken görüntüleri ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği kaydedildi. Pazartesi gününden itibaren Dinabongho’nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3’ü yabancı, 8 kişi farklı zamanlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişiden 5’i savcılık ifadesinin ardından 3’ü ise Sulh Ceza Mahkemesi’nden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

POSTANE ÇALIŞANINDAN PARA TEKLİFİ

Ibouanga ailesinin, kızlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olan Fransa’daki yakını Zeng Stephane, Dina’nın 20 Mart’ta Gabon’a telefon göndermek için postaneye gittiğini söyledi.

Stephane, 23 Mart’ta Dina’nın postaneden gönderisinin gidemeyeceği mesajı aldığını ve ertesi gün oraya gidip çalışanlarla tartıştığını belirtti. Stephane’nin anlattığına göre, bir çalışan Dina’ya yaklaşıp sorunu çözeceğini, pakete kendi numarasını yazacağını belirterek Dina’dan da numarasını aldı. Ardından postane çalışanı Dina ile mesajlaşmaya başladı. Yazışmalarda 17 yaşındaki Dina'ya, postane çalışanının cinsel ilişki talebinde bulunduğunu belirten Stephane, Dina’nın bunu reddettiğini ancak postanede çalışanlarla tartıştığı için üzüldüğünü ve özür dilemek istediğini ifade etti.

Stephane, bu nedenle ortadan kaybolduğu cumartesi günü Dina’nın postane çalışanı ile görüştüğünü, 21.00 sıralarında arkadaşlarının evine gittiğini, yemek yiyip video izlediklerini belirtti. Dina’nın annesiyle görüntülü konuştuğu sırada şarjının azaldığını fark edip alt kata inmek istediğini belirten Stephane, bu andan sonra da çocuğun kaybolduğunu ifade etti.

PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİ TEKLİF EDİLMİŞ...

Memleketine telefon göndermeye çalışan 17 yaşındaki çocuk kendisine yardımcı olacağını söyleyenlerden cinsel içerikli mesajlar aldığını annesine de söyledi. Sesli mesajlarında annesinden Karabük’ten ayrılmak için izin isterken yalvaran Dinabongho’nun annesine yazdığı mesajlar da ortaya çıktı. Dinabongho mesajlarda şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

“Eğer onlarla yatmazsam bana yardım etmeyeceklerini söylediler. Bana 10 gün beklememi söylüyorlar, onlarla yatmazsam kargo paketinden ve paradan vazgeçmem gerek. Onlarla yatmam için bana 10 bin lira teklif ediyorlar.”