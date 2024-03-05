Gaflarıyla gündemden düşmüyor: Murat Kurum bu sefer de seçim tarihini karıştırdı

Yayınlanma: 05.03.2024 - 13:21

Güncelleme: 05.03.2024 - 13:21

Seçim kampanyası boyunca yaptığı gaflarla gündemden düşmeyen AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’dan bir ‘karıştırma’ daha geldi.

Daha önce Küçükçekmece ile Büyükçekme'yi karıştıran Kurum, bu sefer de seçim tarihini karıştırdı.

Yaptığı paylaşımda seçim tarihi için ‘31 Nisan’ ibaresini kullanan Kurum, paylaşımını hızlıca silse de ekran görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.