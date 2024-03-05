Gaflarıyla gündemden düşmüyor: Murat Kurum bu sefer de seçim tarihini karıştırdı
Son günlerde yaptığı gaflarla gündeme gelen AKP’nin İBB başkan adayı Murat Kurum sefer de seçim tarihini karıştırdı.
Seçim kampanyası boyunca yaptığı gaflarla gündemden düşmeyen AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’dan bir ‘karıştırma’ daha geldi.
Daha önce Küçükçekmece ile Büyükçekme'yi karıştıran Kurum, bu sefer de seçim tarihini karıştırdı.
Yaptığı paylaşımda seçim tarihi için ‘31 Nisan’ ibaresini kullanan Kurum, paylaşımını hızlıca silse de ekran görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
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