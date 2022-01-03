Galanti’ye vefa: 'Bodrum Tarihi' kitabı, yeniden okuyucuyla buluşuyor

03 Ocak 2022 Pazartesi, 14:57

Bodrumlu Profesör Avram Galanti’nin 1945 yılında kaleme aldığı “Bodrum Tarihi” adlı kitabı, Bodrum Belediyesi Kültür Yayınları arasında tekrar yayınlanarak, kentin kültürüne yeniden kazandırıldı.

Arkeolog A. Rasim Özgürel tarafından sadeleştirilen, Bodrum Belediyesi yayın kurulu tarafından baskıya hazırlanan kitap, yarın yapılacak olan etkinlikte tekrar okuyucuyla buluşacak.

Kitap tanıtımı ve Profesör Avram Galanti’nin büst açılışı için düzenlenen etkinliğe; Türk Yahudi Toplumu Başkan Vekili Moris Levi, Dini Yapı Koordinatörü Hayim Hason, Yahudi din adamı Rav İzak Alaluf ile 500. Yıl Vakfı Başkanı Silvyo Ovadya ve Bodrum’da yaşayan vatandaşlar katılacak.

4 Ocak Salı günü 11:30’da Umurca Park'ında Avram Galanti’nin heykelinin açılışı yapılacak, ardından Yokuşbaşı Mahallesi'nde bulunan Yahudi cemaatine ait, elden geçirilen ve yeniden düzenlenen Musevi mezarlığı ziyaret edilerek Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a anahtar sunumu gerçekleştirilecek. Trafo Kafe’de yapılacak kitap sunumunda ise katılımcılara Profesör Avram Galanti’nin yazdığı “Bodrum Tarihi” kitabı tanıtılacak.

“GALANTİ, DOĞDUĞU KENTİ CÜMLE CÜMLE KURGULAMIŞ”

“Bir kentin başına gelebilecek en güzel şey, o kentin anlatılmasıdır.” diyerek, Profesör Avram Galanti’nin kendinden sonra gelecek kuşaklara çok önemli bir miras bıraktığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kitabın tekrar basılmasıyla ilgili şöyle konuştu:

“Profesör Avram Galanti Bodrumlu, doğduğu kenti cümle cümle kurgulayıp kendisinden sonra gelecek nesillerin bu kurguyu tamamlayacağı inancı ile 1945 yılında “Bodrum Tarihi” kitabını yazmış. Bizler de bu mirasa sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz.”

“KENT BELLEĞİNE SAHİP ÇIKILIYOR”

Kitap, tarihin babası Herodot’un doğduğu Halikarnassos’u, tarihin sayfalarından 1950’li yılların Bodrum’una taşıyan önemli bir çalışma. Elliye yakın kitap ve çok sayıda makale kaleme almış olan Profesör Galanti’nin “Bodrum Tarihi” kitabını Bodrum Belediyesi Kültür Yayınları arasında yayınladığımız için mutluyuz. Bir kentin tarihini yazmak ya da yazmak istemek tarihsel kültürel dokusunu, insan malzemesini, yerel değerlerini kayıt altına almaktır. Kent belleğine sahip çıkmaktır.Bir kentin tarihsel geçmişini bilmek, o kentin bugünü ve geleceği hakkında alınacak kararların rastlantılara bırakılmaması anlamı taşımaktadır. Uygar yaşam koşullarının hakim olduğu, kentin geçmişten getirdiği değerlerinin korunduğu ve ekolojik dengelerin önemsendiği bir kent yaratmak için, Bodrum bilincine sahip Bodrumluları çoğaltmamız gerekmektedir.”

“YAZARLAR YAZDIKLARIYLA KENTE RUH VERİRLER”

Bodrum Tarihi kitabının Arkeolog A. Rasim Özgürel tarafından sadeleştirilerek yayın kurulu tarafından baskıya hazırlandığını kaydeden ve emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Aras, “Profesör Avram Galanti Bodrumlu, Bodrum harmanının ve kültür mirasımızın önemli bir köşe taşıdır ve yazarlar, 'kentlerin görünmez yüzleri' gibidirler. Yazdıklarıyla kente ruh verirler. Bu ruhu yaşatmak için eserin yayınlanması ve tanıtılmasında emek harcayan herkese teşekkür ederim.” dedi.