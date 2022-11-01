100 milyar liralık israfa karşı kahvaltıda 'serpme' yerine 'seçme' dönemi

"Hiçbir şey çöpe gitmiyor, tüketiciye müthiş kazanç sağlıyor"

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, serpme kahvaltıda ürünlerin yüzde 50'sinin israf olduğunu, seçmeli uygulamaya geçtikten sonra bu rakamın neredeyse sıfıra indiğini, "israfa dur" denildiğini söyledi.

"Seçme kahvaltı" olarak başlattıkları uygulamada müşterinin sadece seçtiği ürünü sipariş ettiğini ve onun ücretini ödediğini anlatan Bingöl, "Neyi yemek istiyorsanız onu istiyor, onu yiyorsunuz ve onun parasını ödüyorsunuz. Sofradaki hiçbir şey çöpe gitmiyor. Tüketiciye müthiş kazanç sağlıyor. Önceden çocuk için dahi kişi başı ücret alınırken, şimdi belki de sadece patates kızartması rakamı ödeniyor. Tüketiciye de yüzde 50 tasarruf sağlıyor" diye konuştu.