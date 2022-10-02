6 ildeki bazı yerlere ilişkin 'sit alanı' ve 'korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı' kararları

Resmi Gazete'de yayımlanan Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Diyarbakır ve İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Gelibolu Tarihi Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu kararlarına göre, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Güzelsu Köyü mağarası ve yerleşim alanı ile Siirt'in Kurtalan ilçesi Konakpınar köyündeki Musa Deresi Mağara Yerleşimi 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.