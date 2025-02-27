Bakanlık listeyi güncelledi: Zeytinyağı ve peynire hile karıştıran firmalar tek tek ifşa oldu!

Gıdada taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine yenileri eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapanları açıklamaya devam ediyor. Bakanlık son yaptığı testlerde peynir ve zeytinyağlarında aykırılıklar tespit etti. İşte o firmalar...

Bakanlık listeyi güncelledi: Zeytinyağı ve peynire hile karıştıran firmalar tek tek ifşa oldu!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:08

Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

Bugünkü testlerde zeytinyağları ve peynirler öne çıktı...

İFŞALAR DEVAM EDİYOR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. 

Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

İŞTE YENİ LİSTE


Etiketler: #zeytinyağı #tarım ve orman bakanlığı

İlgili Haberler

Bakanlık ifşa etmişti: Bağdat Baharat'tan 'kekik' savunması

Bakanlık ifşa etmişti: Bağdat Baharat'tan 'kekik' savunması
RTÜK Başkanı Şahin'e 'kongre' tepkisi: 'Cezaların gerekçelerini ifşa etmiş oldu'

RTÜK Başkanı Şahin'e 'kongre' tepkisi: 'Cezaların gerekçelerini ifşa etmiş oldu'
İfşa oldular: Sahte zeytinyağı satan 3 firmaya para cezası!

İfşa oldular: Sahte zeytinyağı satan 3 firmaya para cezası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler