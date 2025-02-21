Beyaz örtü altında İstanbul: Gece manzaraları büyüledi

KAR YAĞARKEN BALIK TUTTULAR

Galata Köprüsü'nde ise bazı vatandaşların kar manzarası eşliğinde balık tuttuğu görüldü.Avcılar'dan gelen bir vatandaş, "Çok güzel burası. Uzun zamandan beri yağmamıştı, güzel oldu. Avcılar'dan saat 24.00 gibi geldim. Uzun zamandır kar yağmıyordu işten sonra geliyoruz keyifli oluyor." dedi. Tarihi Beyazıt Yangın Kulesi'nden kar yağışını simgeleyen kırmızı ışık yandığı görüldü.