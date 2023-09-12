Bingöl'ün ilçeleri! Bingöl'ün kaç ilçesi var? Bingöl'ün ilçe nüfusları kaç? Bingöl'ün ilçe belediye başkanları kim?
Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümünde yer alır.Türkiye'de arıcılığın yapıldığı önemli illerdendir. Nüfusu 2022 yılı sayımına göre 282.556 kişi, yüzölçümü ise 8,004 km²'dir. Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arikan'dır. Bingöl'ün 7 ilçesi bulunur.
Bingöl'ün ilçeleri: Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu.
ADAKLI
1936 yılında Bingöl iline bağlanan Adaklı'nın nüfusu 2022 yılına göre 8.041 kişidir. ilçenin büyük bir kısmı Meşe ormanlarıyla kaplı, engebeli bir araziye sahiptir. Yüzölçümü 842 km²'dir. Adaklı Belediye Başkanı Zeki Işık'dır.
GENÇ
Bingöl il olduktan sonra Bingöl'e bağlanan ilçenin yüzölçümü 1718 km², nüfusu ise 2022 yılına göre 32.757 kişidir. İl merkezine en yakın ilçe olup, 20 km uzaklıktadır. Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'dir.
KARLIOVA
Adını karla kaplı bir ova olmasından alan Karlıova'nın 2022 yılına göre nüfusu 27.083 kişidir. Türkiye'nin en büyük 2 fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı bu bölgede birbirleri ile birleşmektedir.İlçenin yüzölçümü 1392 km²'dir. Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl'dür.
KİĞI
Adını Bizanslılar zamanında bölge komutanının Kiğan ismindeki kızından veya Kiğa ismindeki Komutandan aldığı söylenen ilçenin nüfusu 2022 yılı sayımına göre 4.684 kişidir. İlçe tamamen engebelidir ve büyük bir bölümü ormanlarla kaplıdır. Yüzölçümü 438 km²'dir. Kiğı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ'dır.
SOLHAN
Solhan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek yayları üzerinde bulunmaktadır. İlçe topraklarının büyük bölümünü engebeli alanlar ve meralar oluşturmaktadır. Yüzölçümü 1114 km², 2022 yılına göre nüfusu 33.491 kişidir. Yüzen Adalar Tabiat Anıtı, bu ilçenin sınırları içindedir. Solhan'ın en önemli akarsuyu Murat Nehri'dir. İlçe Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız'dır.
YAYLADERE
1987 yılında Bingöl iline bağlı bir ilçe haline dönüşmüş olan Yayladere'nin nüfusu 2022 yılı sayımına göre 1.953 kişidir. Yayladere'nin güneyinden geçen, Keban Baraj gölüne dökülen Perisuyu Elezığ ile Bingöl topraklarını birbirinden ayırır. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek'dir.
YEDİSU
Yedisu nüfusu 2022 yılına göre 2.795 kişi, yüzölçümü ise 426 km²'dir. İlçe tamamen dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Yedisu merkezi ve bağlı köylerin çoğu Peri suyu etrafında doğu batı aksında bir vadi içinde sıralanmıştır. İlçede karasal iklim görülür. Yedisu Belediye Başkanı Ömer İsen'dir.
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