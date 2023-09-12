Bingöl'ün ilçeleri! Bingöl'ün kaç ilçesi var? Bingöl'ün ilçe nüfusları kaç? Bingöl'ün ilçe belediye başkanları kim?

KARLIOVA

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan Karlıova'nın 2022 yılına göre nüfusu 27.083 kişidir. Türkiye'nin en büyük 2 fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı bu bölgede birbirleri ile birleşmektedir.İlçenin yüzölçümü 1392 km²'dir. Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl'dür.