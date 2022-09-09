CHP, kuruluşunun 99’uncu kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’de
Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir Özel Defterine ise şu ifadeleri kaydetti:
“Tam 99 yıl önce savaş meydanlarında kurduğun Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü temsilcileri olarak huzurundayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile Kuva-yi Milliye’nin işgal orduları karşısındaki azmini, 99 yıldır yüreğimizde taşıyoruz.
Huzurunda milletimize söz veriyorum: partimizin ve Cumhuriyet'imizin 100. yılında ebedi istirahatgahını, Türkiye’yi yöneten iktidar partisi olarak ziyaret edeceğiz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız, şartsız milletin olana dek sürecektir. Bu düşüncelerle aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyor, silah arkadaşlarını, hayatını yitirmiş tüm CHP’lileri ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”
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