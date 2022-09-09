CHP, kuruluşunun 99’uncu kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’de

Aynı azim ve kararlılıkla, milletimizin huzur ve refahı için mücadele ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak, güzel Cumhuriyetimizi korumak, yüceltmek ve nihayetinde demokrasi ile taçlandırmak için, gece gündüz demeden çalışıyoruz.