Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Türkiye de o ülkeler arasına girdi...

"YASAL DÜZENLEMELER YAŞLILARIN REFAHINI ARTIRACAK"

Nüfusun yaşlanmasının ekonomik, toplumsal ve kültürel etkilerinin olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Yaşlı nüfus, genelde zihinlerde olumsuz bir algıya sahip olsa da bu konuya olumlu yaklaşıp, süreci doğru yöneten ülkeler var. Türkiye, az sayıda ülkeyle BM Yaşlanma Çalışma Grubunda yaşlılar için kapsamlı bir insan hakları sözleşmesi oluşturulmasını benimsedi. Bu olumlu bir niyet beyanı. Türkiye'nin yaşlı nüfusu odağına alması ve bu yönde adımlar atması olumlu olmakla birlikte henüz yeterli değil."