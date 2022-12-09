Denizli'nin ilçeleri! Denizli'nin kaç ilçesi var? Denizli'nin ilçe nüfusları kaç? Denizli'nin ilçe belediyeleri hangi partiden?

Kale

Kale, antik yerleşim yeri olan Tabea şehrinin üzerine kurulmuş fakat bu şehir de daha sonra 1950'li yılların başında yaşayan halkı tarafından terk edilerek şehrin birkaç kilometre kuzeyine taşınmıştır. Tabea Antik Kenti tarihi Afrodisias kentiyle komşu bir şehirdir. Bugünkü Tavas ilçesi tarihi Kale-Davaz beldesine bağlı Yarengüme adlı kasabanın bu ismi almasıyla kurulmuştur. Osmanlı döneminde kuzey-güney hattında Kütahya ile Muğla arasındaki ticaret yollarının kilit noktası olarak önem kazanmış ve doğal kale görünümündeki yerleşim yeri güvenli bir alan olarak idari merkez işlevi de görmüştür.

Yüzölçümü 533 km², nüfusu 2021 yılına göre 19.396'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %46,26 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Salih Sağınç olmuştur.