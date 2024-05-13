Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi, 2 ayrı rota ortaya çıkardı

Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi’nin 2 ayrı rotayı ortaya çıkardığını ifade eden Kültür, Turizm ve Bilim Uzmanı Mehmet Duman, “Malumunuz turizmde Doğu Ekspresi çok yoğun bir şekilde tercih edilince popüler oldu. özellikle sosyal medyada fenomenlerin çok yoğun bir şekilde paylaşmasıyla viral olarak hem gençler tarafından, hem yerli ve yabancı turistler tarafından daha çok tercih edilmeye başladı. Popülerlik aynı zamanda sadece Doğu Ekspresinin nostaljik görüntüsüyle değil, geçmiş olduğu rotadaki şehitlerin tarihi kimliksel güzelliklerini de ortaya koymasıyla yoğun bir talep aldı. Doğu Ekspresi’nin bu popülerliği kendi bünyesinde Turistik Ekspresi çıkardı. Turistik Doğu Ekspresi de yaklaşık 4-5 yıldır hizmet vermeye devam ediyor” dedi.