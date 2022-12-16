Elazığ'ın ilçeleri! Elazığ'ın kaç ilçesi var? Elazığ'ın ilçe nüfusları kaç? Elazığ'ın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Elazığ'ın nüfusu 2021 yılına göre 443.363'tür. Elazığ'ın trafik plaka numarası 23, alan kodu ise 00424'tür.
Elazığ'ın 10 ilçesi vardır.
Elazığ'ın ilçeleri: Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice.
Ağın
Ağın tarihinin MÖ 17.-16. yüzyıllarda yöreye yerleşen Hurrilere kadar uzandığı belirtilmektedir. Yörede hakimiyet kuran çeşitli kavimlerin egemenliğinde kalan Ağın, 1071 yılından sonra Türklerin Anadolu'ya girmesiyle 1115-1234'e kadar Artukoğulları yönetiminde kalmış, 1514 Çaldıran Muharebesi'nden sonra Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Yüzölçümü 216 km², nüfusu 2021 yılına göre 2.746'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %33,57 oy oranıyla MHP'nin adayı Ali Uslu olmuştur.
Alacakaya
İlçe, 1935 yılında Etibank tarafından işletme tesisi kurulması ve işletmede istihdam edilen insanların bölgeye yerleşmeleri ile oluşmuş bir yerleşim merkezidir. Krom işletmesinin zamanla faaliyet alanının genişlemesi ile birlikte gelişen ve büyüyen Alacakaya, Maden'e bağlı bir köy iken, 30 Aralık 1986'da belde belediyesine çevrilmiş, 20 Mayıs 1990'da 20523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kanun ile ilçe statüsüne kavuşmuştur.
Yüzölçümü 267,8 km², nüfusu 2021 yılına göre 5.993'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,48 oy oranıyla AKP'nin adayı Başaran Yaşlı olmuştur.
Arıcak
İlçenin eski tarihlerdeki adı Merivan, Karabegan iken 1960'lı yıllardan sonra ise Arıcak olarak değiştirilmiştir. 1987'de ilçe yapılmıştır.
Yüzölçümü 400 km², nüfusu 2021 yılına göre 13.732'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %38,67 oy oranıyla AKP'nin adayı Ferit Yıldırım olmuştur.
Baskil
Baskil ilçesinde doğa turizmine elverişli Kara Leylek Kanyonu yer almaktadır. İlçenin kültürel varlıkları arasında; Abdulvahap Türbesi, Zeynep türbesi, Hasan Baba Türbesi, Teslim Abdal Türbesi ve Mezarlığı, Muşar Dağı Kilisesi ve Gündoğdu Tepesi yer almaktadır.
Yüzölçümü 1.338 km², nüfusu 2021 yılına göre 12.100'dür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,82 oy oranıyla AKP'nin adayı İhsan Akmurat olmuştur.
Karakoçan
Karakoçan 1936'da ilçe olmuştur. İlçenin bugün itibarıyla 1 beldesi, 88 köyü, 7 mahallesi bulunmaktadır. Karakoçan'a bağlı tek belde olan yerleşim yeri Sarıcan adını taşımaktadır. Sarıcan Beldesi iki mahalleden oluşmaktadır. Bunun dışında Çan ve Başyurt adıyla iki adet bucağı bulunmaktadır. Karakoçan'ın merkezinde tarihi yönden önem taşıyan herhangi bir yerleşim birimi olmamasına karşın, yakın köylerinde ve civarında tarihi yönden önem taşıyan birçok yerleşim birimi bulunmaktadır. Bunların başında Karakoçan ilçesi ile Mazgirt ilçesi (Tunceli) sınırını teşkil eden Peri çayı üzerinde yapılmış olan ve ilçeye 12 km uzaklıkta bulunan Bağin Kalesi gösterilebilir. Ayrıca ilçeye bağlı birçok köyde bulunan tarihi kiliseler de diğer eserler olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Yüzölçümü 1.085 km², nüfusu 2020 yılına göre 28.436'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %47,39 oy oranıyla AKP'nin adayı Ayhan Akbaba olmuştur.
Keban
Keban, Elazığ'ın batısında ve merkez ilçeye 46 km uzaklıktadır. İlçenin doğusunda Elâzığ, batısında Malatya'nın Arapgir ilçesi, kuzeyinde Tunceli'nin Çemişgezek'i, kuzeybatısında Ağın, güneyde ise Baskil ilçesi vardır. Doğu Anadolu'nun elektrik ihtiyacını karşılayan Keban Barajı elektrik santrali buradadır.
Yüzölçümü 548 km², nüfusu 2021 yılına göre 6.210'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %29,15 oy oranıyla AKP'nin adayı Fethiye Atlı olmuştur.
Kovancılar
1935 yılında tamamen boş bir arazi üzerine kurulmuş bulunan Kovancılar’ın imar planı, o zamanın imkânları ile en iyi şekilde hazırlanmış ve Elâzığ ilinde örnek bir yerleşim yeri teşkil etmiştir. 1968'de belediye teşkilatı kurulmuş, daha sonra 19 Haziran 1987'de 3392 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavuşmuştur.
Yüzölçümü 962 km², nüfusu 2021 yılına göre 39.464'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 45,15% oy oranıyla AKP'nin adayı Hacı Akpınar olmuştur.
Maden
Maden ilçesi, Maden Çayı'nın kıyısında Mihrap Dağı eteklerinde, bir vadinin yamaçlarında kurulmuştur. Yeraltı kaynakları anlamında oldukça zengin olan Maden, Türkiye'nin en değerli maden havzalarından biridir. Karasal iklimin hakim olduğu ilçede yoğun kar yağışı olmaktadır. Yağışlar ilkbahar aylarında yoğunlaşır.
Yüzölçümü 937 km², nüfusu 2021 yılına göre 9.693'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %43,43 oy oranıyla MHP'nin adayı Orhan Yavuz olmuştur.
Palu
İlçenin tarihi milattan önceki yıllara dayanır. Bölgede bilinen en eski kavimler Hurriler, Hititler ve Urartulardır. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile bölge Selçuklu hakimiyetine geçmiştir. Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Palu, Osmanlı hakimiyeti altına girmiş ve bu dönemde kuzey-güney hattı üzerinde önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Yavuz Sultan Selim, Doğu (Çaldıran) Seferi dönüşünde Palu bölgesini komutanlarından Karacimşit Bey emrine tımar olarak vermiştir. Kasaba ve köylerinin %70'i dağlık ve engebeli arazide kurulmuş olup, dağınık bir yerleşim şekli arz etmektedir.
Yüzölçümü 840 km², nüfusu 2021 yılına göre 18.648'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %50,57 oy oranıyla AKP'nin adayı Efrayim Ünalan olmuştur.
Sivrice
İlçe, 1936'da Şubat ayı içerisinde Atatürk'ün talimatlarıyla Dedeyolu Köyü'nde kurulmuştur. 1938'de şimdiki yeri olan Hazar Gölü sahiline nakledilmiştir. 24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiştir. Deprem ilçede büyük yıkıma neden olmuş olup, ilçenin yeniden inşası halen sürmektedir. Sivrice, Elazığ’ın turizm açısından önemli potansiyele sahip ilçesidir.
Yüzölçümü 648 km², nüfusu 2020 yılına göre 7.703'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,19 oy oranıyla MHP'nin adayı Turgay Gündoğan olmuştur.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- Yusuf Ziya Gümüşel'in ilk ifadeleri ortaya çıktı!
- İmamoğlu davasında savcı istinafa gidecek
- 'Yaptığı ucuz kahramanlık...'
- İmamoğlu'ndan tarihi buluşmada ilk açıklama
- İmamoğlu sessizliğini bozdu!
- Özgenç, Erdoğan'dan beklentisini açıkladı
- Demirtaş'tan İmamoğlu'na mesaj: 'Yine de geç değil...'
- Yurttaşlar, Saraçhane'de tek yürek oldu
- Boşandığı eşi 'yakan' erkeğin cezası belli oldu