Elazığ'ın ilçeleri! Elazığ'ın kaç ilçesi var? Elazığ'ın ilçe nüfusları kaç? Elazığ'ın ilçe belediyeleri hangi partiden?

Karakoçan

Karakoçan 1936'da ilçe olmuştur. İlçenin bugün itibarıyla 1 beldesi, 88 köyü, 7 mahallesi bulunmaktadır. Karakoçan'a bağlı tek belde olan yerleşim yeri Sarıcan adını taşımaktadır. Sarıcan Beldesi iki mahalleden oluşmaktadır. Bunun dışında Çan ve Başyurt adıyla iki adet bucağı bulunmaktadır. Karakoçan'ın merkezinde tarihi yönden önem taşıyan herhangi bir yerleşim birimi olmamasına karşın, yakın köylerinde ve civarında tarihi yönden önem taşıyan birçok yerleşim birimi bulunmaktadır. Bunların başında Karakoçan ilçesi ile Mazgirt ilçesi (Tunceli) sınırını teşkil eden Peri çayı üzerinde yapılmış olan ve ilçeye 12 km uzaklıkta bulunan Bağin Kalesi gösterilebilir. Ayrıca ilçeye bağlı birçok köyde bulunan tarihi kiliseler de diğer eserler olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

Yüzölçümü 1.085 km², nüfusu 2020 yılına göre 28.436'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %47,39 oy oranıyla AKP'nin adayı Ayhan Akbaba olmuştur.