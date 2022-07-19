Erdoğan'ın gözlüğüne gelen yorumlar gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 12:53
<p>AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 6'ıncı yıldönümü nedeniyle Saraçhane'de 15 Temmuz Anma Programı düzenledi.</p>

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 6'ıncı yıldönümü nedeniyle Saraçhane'de 15 Temmuz Anma Programı düzenledi.

<p>Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile katılan Erdoğan'ın taktığı güneş gözlüğünün fiyatı sosyal medyanın gündemine oturmuştu.</p>

Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile katılan Erdoğan'ın taktığı güneş gözlüğünün fiyatı sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

<p>Trendyol isimli online satış platformunda, Erdoğan'ın taktığı <strong>Cartier</strong> marka güneş gözlüğüne yazılan yorumlar okuyanları güldürdü.</p>

Trendyol isimli online satış platformunda, Erdoğan'ın taktığı Cartier marka güneş gözlüğüne yazılan yorumlar okuyanları güldürdü.

<p>AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurttaştan sabır istedikten tam bir hafta sonra <strong>"54 bin 519 liralık"</strong> gözlüğü ile gündem oldu.</p>

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurttaştan sabır istedikten tam bir hafta sonra "54 bin 519 liralık" gözlüğü ile gündem oldu.

<p>Trendyol isimli online satış platformunda, Erdoğan'ın taktığı Cartier marka güneş gözlüğüne yazılan yorumlar okuyanları güldürdü.</p>

Trendyol isimli online satış platformunda, Erdoğan'ın taktığı Cartier marka güneş gözlüğüne yazılan yorumlar okuyanları güldürdü.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Erdoğan gözlük

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