Son Dakika: Gülşen tutuklandı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 20:14

Son günlerde sahne performansı ve açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alınıp savcılığa ifade veren Gülşen’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Gülşen tutuklandı.

Halk TV'de yer alan bilgilere göre Gülşen, Bakırköy Kapalı Cezaevi'ne gönderilecek.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Odatv'nin haberine göre, suçlamayı kabul etmeyen Gülşen, grubunda Miraç adlı müzisyenin “imam” lakabı olduğunu belirterek “Ben orkestrama hitaben ‘beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın demem üzerine’ bana orkestra arasından ‘seni imam taşısın’ şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçti. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven fırsat eşitliğine inan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım” dedi.

Gülşen’in ifadesinde, “Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı servis edildiğini düşünüyorum” demesi dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı ifadesinde, “Ben imamhatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım” dedi.