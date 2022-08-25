Gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama

25 Ağustos 2022 Perşembe, 18:31

Uzun süredir yandaş isimler tarafından hedef gösterilen sanatçı Gülşen, 30 Nisan’daki konserinde imam hatip liseliler hakkındaki ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmış, Gülşen, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.

Gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

"KÖTÜ NİYETLİ KİMSELERE MALZEME VERİLMİŞ OLMASINDAN DOLAYI ÜZGÜNÜGÜM"

Gülşen Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayımlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım."