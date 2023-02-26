Hayalet şehre dönen Hatay'dan geriye kalanlar: 'Kiralık', 'Satılık' yazılı enkazlar...

26 Şubat 2023 Pazar, 12:33
<p>Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin etkilediği şehirlerden biri olan Hatay, depremlerin ardından hayalet şehre dönerken, hasarlı binalardan geriye <strong>'Kiralık</strong>' ya da '<strong>Satılık</strong>' yazıları kaldı.</p>

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin etkilediği şehirlerden biri olan Hatay, depremlerin ardından hayalet şehre dönerken, hasarlı binalardan geriye 'Kiralık' ya da 'Satılık' yazıları kaldı.

<p>Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta 3 dakika ara ile Hatay'da yaşanan 2 deprem sonrası hasar gören binalara giriş yasaklandı. </p>

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta 3 dakika ara ile Hatay'da yaşanan 2 deprem sonrası hasar gören binalara giriş yasaklandı. 

<p>Şehir adeta hayalet şehre döndü. </p>

Şehir adeta hayalet şehre döndü. 

<p>Yasağa ve tehlikeye aldırmayan bazı depremzedelerin ise binalara girip, eşya almaya çalıştığı görüldü. </p>

Yasağa ve tehlikeye aldırmayan bazı depremzedelerin ise binalara girip, eşya almaya çalıştığı görüldü. 

<p>Emniyet güçleri, bina önlerinde nöbet tutarak depremzedelere engel olmaya çalıştı.</p>

Emniyet güçleri, bina önlerinde nöbet tutarak depremzedelere engel olmaya çalıştı.

<p>Hayalet kente dönen Hatay'da depremzedeler ya şehir dışına ya da ekiplerce çadır ve konteynerlere yerleşti. </p>

Hayalet kente dönen Hatay'da depremzedeler ya şehir dışına ya da ekiplerce çadır ve konteynerlere yerleşti. 

<p>Kent merkezindeki hasarlı ya da ağır hasarlı binalardan geriye ise '<strong>Kiralık</strong>' ya da '<strong>Satılık</strong>' yazıları kaldı. </p>

Kent merkezindeki hasarlı ya da ağır hasarlı binalardan geriye ise 'Kiralık' ya da 'Satılık' yazıları kaldı. 

<p>'<strong>Kiralık ofis</strong>' yazılan bir dairenin depremde ağır hasar aldığı dikkati çekti. </p>

'Kiralık ofis' yazılan bir dairenin depremde ağır hasar aldığı dikkati çekti. 

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


Kahramanmaraş depremi hatay

En Çok Okunan Haberler