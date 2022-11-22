Defne Joy Foster'ın annesi, Hıncal Uluç'un ölümünün ardından konuştu: 'Defne onu kapıda bekliyor'

22 Kasım 2022 Salı, 10:10

Türkiye'nin önemli spor yazarlarından gazeteci Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.

Çok sayıda ameliyat geçiren Uluç'un ölümünün ardından 2011 yılında yaşamını yitiren Defne Joy Foster, sosyal medyada gündem oldu.

'SU TESTİSİ, SU YOLUNDA KIRILDI...'

Foster 2 Şubat 2011'de Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Foster'ın ölümü tüm ülkede derin bir üzüntü yaratmıştı.

Yorumcu Hıncal Uluç, Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından kaleme aldığı köşe yazısında Foster için "Defne'nin ölümü tipik bir 'Su testisi, su yolunda kırıldı' olayıdır" demişti.

GÖZLER HATİCE FOSTER'A ÇEVRİLDİ

Uluç'un hayatını kaybetmesi ile gözler, anne Hatice Foster'a çevrildi. Foster, gazeteci Mustafa Hoş'a konuştu.

Mustafa Hoş, o görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

"Hıncal Oluç’un ölümüyle büyük bir çoğunluk onun Defne Joy Foster zalimliğini hatırladı. Defne Joy Foster’in annesi Hatice Foster ile görüştüm ve duygularını sordum.

Hatice Foster; 'Defne onu kapıda bekliyor. zalim ve korkunç biriydi. Kızımı bir kez daha öldürmüştü. Cenazesinde imam ‘Merhumu nasıl bilirdiniz?’ diye sorunca 'Kötü biriydi' diye bağırmak istiyorum. ‘Hakkınızı helal ediyor musunuz’ dediğinde de ‘Etmiyorum’ diye haykırmak istiyorum. Sosyal medyada yazılanları okudukça ağlıyorum. Benim yavrumu öldürdüler. Kızımı ne güzel anıyorlar. Hıncal zalimine de hakkını veriyorlar. Herkese tek tek teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı."

Uluç, çok tepki çeken o yazısında şunları söylemişti:

"Ölmüş.. Allah rahmet eylesin..

Ama böyle bir insana, öldü diye saygı duymamı kimse benden beklemesin..

Kimse de, onu Azize ilan ederek, gençliğin önüne 'Rol model' diye koymaya kalkmasın.."