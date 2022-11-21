Son Dakika: Hıncal Uluç’un cenaze programı belli oldu

21 Kasım 2022 Pazartesi, 15:40

Sağlık sorunları sebebiyle 8 Temmuz'da yoğun bakıma alınan ve sonrasında taburcu edilmesine karşın yeniden yoğun bakıma alınan gazeteci Hıncal Uluç, 1 aydan fazla süredir hastanede gözetim altındaydı.

Uluç’un vefat haberini program yapımcısı ve spor yazarı Faik Çetiner sosyal medyadan duyurdu. Çetiner, “Hıncal Uluç, vefat etti. Uluç ailesinin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan Uluç'un cenaze programı belli oldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Uluç’un cenazesi 22 Kasım 2022 Salı günü saat 11.15’de çalıştığı Sabah Gazetesi önüne getirilecek. Törenden sonra öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camisi’nden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

1 Kasım 1939’da Kilis'te dünyaya geldi. Bir dönem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim gördü. Sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. Mesleğe Yenigün gazetesinde başladı.

1967’de Yankı’da çalışmaya başladı. Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde haftada iki gün spor yazıları yazdı. 1980 yılında Gelişim Yayınları'nda Erkekçe Dergisi’ni çıkarmak üzere İstanbul'a geldi. Birçok televizyon kanalında program yaptı.1990 yılından bu yana Sabah Gazetesi’nde yazıyordu. NTV ve A Haber’de spor yorumcusu olarak çalıştı. Yayınlanmış birçok kitabı var. Çok sayıda basın kuruluşundan ödül aldı.1994-1995 Abdi İpekçi Barış Ödülü’ne değer görüldü. Basın Şeref Kartı sahibiydi.