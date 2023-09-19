Hakkâri'nin ilçeleri! Hakkâri'nin kaç ilçesi var? Hakkâri'nin ilçe nüfusları kaç? Hakkâri'nin ilçe belediye başkanları kim?
Hakkâri, Türkiye'nin en güney doğusundadır. Unesco tarafından dünya mirâsı içine alınmıştır. Ters lalesi ile ünlüdür. Hakkâri ili balcılık alanında ülke geneline katkı sağlamaktadır. Nüfusu 2022 yılı verileine göre 275.333 kişi, yüzölçümü ise 7,121 km²'dir. Hakkâri Belediye Başkanı İdris Akbıyık'dır. Hakkâri'nin merkez ilçeyle beraber 5 ilçesi bulunur.
Hakkâri'nin ilçeleri: Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli, Yüksekova.
ÇUKURCA
Çukurca rakımı az olduğu için kışları görece ılıman geçer kar örtüsü çok incedir. Genellikle Mart ayı ile beraber kar tamamen erimektedir. Baharın erken geldiği ilçede sıcak hava meyveleri incir ve nar yetiştirilir. Yazları yağışsız geçer kuru ve sıcak bir havası vardır. İlçede halkın geçim kaynağı koruculuk ve küçük esnaflıktır. Yüzölçümü 908.8 km², nüfusu 2022 yılına göre 14.333 kişidir. Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'dır.
DERECİK
Derecik 2018 tarihinde Hakkâri'ye bağlı ilçe olmuştur. Nüfusu 2022 yılı sayımına göre 23.461 kişi, Yüzölçümü ise 7095 km²'dir. İlçede yazlar rahat ve açık kışlar ise uzun, soğuk ve karlı geçmektedir. Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'dır.
ŞEMDİNLİ
Haruna Geçiti ile ayrılan ilçe, Zap Suyu'nun bir kolu olan Pesan Çayı, Şemdinli Deresi ve kolları tarafından sulanan bir alandan oluşur. İlçe doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çekmektedir. İlçe Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Şemdinli nüfusu 2022 yılına göre 42.471 kişi, yüzölçümü ise 1,661 km²'dir. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'dır.
YÜKSEKOVA
Yüksekova, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Hakkâri bölümünde bulunur. Hakkâri'nin en büyük ilçesidir. Yüzölçümü 2385 km², nüfusu ise 2022 yılı verilerine göre toplam 117.739 kişidir. İlçe dağlar arasında bir çöküntü alanında kurulmuştur. Genel olarak sert bir kara iklime sahiptir. Yüksekova sümbül ve nergizi ile ünlüdür. İlçede ekonomik faaliyetler yerel ölçeklidir. Yüksekova Belediye Başkanı Ömer Çimşit'tir.
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