Hakkâri'nin ilçeleri! Hakkâri'nin kaç ilçesi var? Hakkâri'nin ilçe nüfusları kaç? Hakkâri'nin ilçe belediye başkanları kim?

ŞEMDİNLİ

Haruna Geçiti ile ayrılan ilçe, Zap Suyu'nun bir kolu olan Pesan Çayı, Şemdinli Deresi ve kolları tarafından sulanan bir alandan oluşur. İlçe doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çekmektedir. İlçe Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Şemdinli nüfusu 2022 yılına göre 42.471 kişi, yüzölçümü ise 1,661 km²'dir. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'dır.