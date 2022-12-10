Isparta'nın ilçeleri! Isparta'nın kaç ilçesi var? Isparta'nın ilçe nüfusları kaç? Isparta'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?

Şarkikaraağaç

12. yüzyılın başında Selçuklu egemenliğine giren Şarkikaraağaç, 1864'te Konya vilâyetine bağlanarak kaza yapılmış ve 1878 yılında da Isparta vilâyetine bağlanmıştır. Göller Bölgesinin en önemli yerleşim merkezlerinden biridir. Bugün birer ilçe olan Gelendost ve Yenişarbademli, 1950'li yıllara kadar Isparta'nın en büyük ilçelerinden biri olan Şarkikaraağaç'tan bazı siyasi nedenlerle koparılarak ilçe yapılmıştır.

Yüzölçümü 1.232 km², nüfusu 2021 yılına göre 25.109'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %46,11 oy oranıyla AKP'nin adayı İsa Çarkacı olmuştur.