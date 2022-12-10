Isparta'nın ilçeleri! Isparta'nın kaç ilçesi var? Isparta'nın ilçe nüfusları kaç? Isparta'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Isparta'nın nüfusu 2021 yılına göre 445.678'dir. Isparta'nın trafik plaka numarası 32, alan kodu ise 0246'dır.
Isparta'nın 12 ilçesi vardır.
Isparta'nın ilçeleri: Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç, Yenişarbademli.
Aksu
Isparta’ya 61 km olan İlçe, Anamas Dağları’nın eteklerinde kurulmuştur. İlçenin yüzölçümünün büyük çoğunluğunu dağlar ve ormanlar kaplar. Sorgun ve Çayır, önemli yaylalarıdır. 156 km uzunluğundaki Köprü Çayı, ilçe merkezine 5 km uzaklıktaki Sorgun Yaylası'ndan doğmakta olup, ilçeyi ikiye bölerek, Aksu ovasını suladıktan sonra Antalya’dan Akdeniz’e dökülmektedir.
Yüzölçümü 426 km², nüfusu 2021 yılına göre 4.233'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %51,05 oy oranıyla AKP'nin adayı Veli Kahraman olmuştur.
Atabey
İl merkezine 23 km uzaklıkta bulunan Atabey'in kuzeyinde Senirkent, doğusunda Eğirdir, batısında Gönen, ilçeleri ile güneyinde Isparta merkez ilçeye bağlı olan İslamköy, Kuleönü ve Büyükgökçeli kasabaları ile çevrilmiştir.
Yüzölçümü 202 km², nüfusu 2021 yılına göre 5.790'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %56,02 oy oranıyla AKP'nin adayı Tevfik Atasoy olmuştur.
Eğirdir
Eğirdir ve çevresinin Arvaza Krallığı (M.Ö.2000-1200) döneminden beri yerleim yeri olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Eğirdir Gölü güney ucu merkez olmak üzere Burdur Gölü'ne kadar olan bölgeye İlkçağ'da Askania adının verildiği sanılmaktadır. İlçedeki Eğirdir Kalesi, M.Ö. 4. yüzyılın başında Lidya Kralı Krezus tarafından yaptırılmıştır.
Yüzölçümü 1.227 km², nüfusu 2021 yılına göre 31.308'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,95 oy oranıyla AKP'nin adayı Veli Gök olmuştur.
Gelendost
İlçe, Isparta'ya 80 km uzaklıkta, Eğirdir Gölü'nün doğusunda, Akdeniz Torosları'nın kuzeyinde yer alır. 17 Eylül 1176 yılında Miryokefalon Muharebesi bu ilçede meydana gelmiştir.
Yüzölçümü 624 km², nüfusu 2021 yılına göre 15.059'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %43,73 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Sezgin olmuştur.
Gönen
İlçe, Tınaz Tepe’nin yamaçlarında kurulmuş bir yerleşim merkezidir. 1948 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. İlçe; 1 belde ve 5 köyden oluşmaktadır.
Yüzölçümü 372 km², nüfusu 2020 yılına göre 7.003'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %40,23 oy oranıyla CHP'nin adayı Osman Kesmen olmuştur.
Keçiborlu
Burdur Gölü'nünün 22 km bir sahil şeridi Keçiborlu ilçesinin güneyinde ve ilçe sınırları içindedir. Keçiborlu ilçesinin Akdeniz Bölgesi'nde olduğu kabul edilmekle beraber, ilçede kışları sert ve soğuk, yazları kurak ve sıcak olan karasal iklim hüküm sürmektedir.
Yüzölçümü 562 km², nüfusu 2021 yılına göre 13.984'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %56,26 oy oranıyla AKP'nin adayı Yusuf Murat Parlak olmuştur.
Senirkent
İlçenin tarihi antik dönemlere kadar uzanmaktadır. İlçe, Kocadağ veya Kapıdağı diye bilinen dağın eteklerinde kuruludur. 1880 yılında belde, 1952 yılında ilçe olmuştur.
Yüzölçümü 600 km², nüfusu 2021 yılına göre 10.977'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %35,00 oy oranıyla AKP'nin adayı Kadir Heybeli olmuştur.
Sütçüler
İlçe halkının başlıca geçim kaynağı tarım, hayvancılık, balıkçılık ve ormancılıktır. Sefer Ağa camii, Sığırlık kalesi ve Çandır köprüsü Sağrak Köyü yakınında Adada, Kesme civarında Kocaköy Asarı ve Kasımlar yolu üzerinde Zorzila ilçenin başlıca tarihi eserleri arasında yer alır.
Yüzölçümü 1.287 km², nüfusu 2021 yılına göre 10.081'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %50,76 oy oranıyla AKP'nin adayı İsmail Yurdabak olmuştur.
Şarkikaraağaç
12. yüzyılın başında Selçuklu egemenliğine giren Şarkikaraağaç, 1864'te Konya vilâyetine bağlanarak kaza yapılmış ve 1878 yılında da Isparta vilâyetine bağlanmıştır. Göller Bölgesinin en önemli yerleşim merkezlerinden biridir. Bugün birer ilçe olan Gelendost ve Yenişarbademli, 1950'li yıllara kadar Isparta'nın en büyük ilçelerinden biri olan Şarkikaraağaç'tan bazı siyasi nedenlerle koparılarak ilçe yapılmıştır.
Yüzölçümü 1.232 km², nüfusu 2021 yılına göre 25.109'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %46,11 oy oranıyla AKP'nin adayı İsa Çarkacı olmuştur.
Uluborlu
Uluborlu, Türkiye için rekor teşkil edecek şekilde 220 yedek subayla I. Dünya Savaşı'na ve Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. 242 İstiklal madalyası ile Uluborlu, Türkiye’de en çok İstiklal Madalyasına sahip olan ilçedir.
Yüzölçümü 322 km², nüfusu 2020 yılına göre 6.383'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %44,91 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı Mehmet Aziz Tuna olmuştur.
Yalvaç
Yalvaç, Akdeniz Bölgesi’nin batı bölümünde, Göller Yöresi’nin en kuzeyinde yer almaktadır. Yalvaç ilçesinin ekonomisi genel olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Sanayi ağırlıklı olarak orta ve küçük ölçekli işletmelerden meydana gelmektedir. Dericilik, tekstil ve konfeksiyon sektörü ilçe ekonomisinde yer tutmaktadır.
Yüzölçümü 1.415 km², nüfusu 2021 yılına göre 46.177'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %36,56 oy oranıyla MHP'nin adayı Halil Hilmi Tütüncü olmuştur.
Yenişarbademli
İlçe, Beyşehir Gölünün batısında Toros dağlarının kuzey uzantısı olan Anamas Dağları ile bütünleşir. Doğusunda Beyşehir, batısında Aksu ve kuzeyinde Şarkikaraağaç ilçeleri ile çevrilidir. İlçeye 2,5 km mesafede olan Kubad-ı Abad, Konya sınırları içinde, Beyşehir Gölü’nün kuzeybatı kıyısına kurulmuş, Anadolu Selçukluları dönemi sivil yapılarının en ünlü ve sanat tarihi açısından önemli yapılardandır. 20 Mayıs 1990'da 20523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla ilçe statüsüne kavuşmuştur.
Yüzölçümü 184 km², nüfusu 2021 yılına göre 2.592'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %58,11 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Özata olmuştur.
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