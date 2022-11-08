Isparta'da otomobil ağaca çarptı:1 ölü, 3 yaralı
Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu bir üniversite öğrencisi öldü, üç öğrenci ağır yaralandı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde E.N.K.'nin kullandığı otomobil, Isparta-Gönen karayolunda ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Gönen Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü öğrencileri E.N.K., T.A., Y.K. ve Y.B. yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Üniversitemiz Gönen Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerimizin içinde bulunduğu otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpmasıyla oluşan kazada, 4 öğrencimiz ağır yaralanmıştır. 1 öğrencimiz tüm müdahalelere rağmen maalesef hastanede hayatını kaybetmiştir. Diğer öğrencimizin tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Vefat eden öğrencimize Allah'tan rahmet, yaralı öğrencilerimize acil şifa diliyorum. Yaralı öğrencilerimizin tedavi süreçleri üniversitemizce yakından takip edilmektedir"
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