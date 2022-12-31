İstanbullular dikkat! İSKİ açıkladı: 5 ilçede su kesintisi

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 13:38
<p>İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.</p> <p>İşte 31 Aralık 2022 Cumartesi günü su kesintisinin yapılacağı ilçeler ve ayrıntılar...</p>

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

İşte 31 Aralık 2022 Cumartesi günü su kesintisinin yapılacağı ilçeler ve ayrıntılar...

<p><strong>ARNAVUTKÖY:</strong> Tayakadın Mah., Fatih Mah.</p>

ARNAVUTKÖY: Tayakadın Mah., Fatih Mah.

<p><strong>BEYKOZ:</strong> ÖRNEKKÖY MAH.</p>

BEYKOZ: ÖRNEKKÖY MAH.

<p><strong>ÜSKÜDAR:</strong> Küplüce Mah.</p>

ÜSKÜDAR: Küplüce Mah.

<p><strong>ÜSKÜDAR:</strong> Ferah Mah.</p>

ÜSKÜDAR: Ferah Mah.

<p><strong>PENDİK:</strong> Çınardere Mah. Velibaba Mah.</p>

PENDİK: Çınardere Mah. Velibaba Mah.

<p><strong>KARTAL:</strong> Hürriyet Mah.</p>

KARTAL: Hürriyet Mah.

İstanbul su kesintisi İSKİ

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