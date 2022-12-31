İstanbullular dikkat! İSKİ açıkladı: 5 ilçede su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
İşte 31 Aralık 2022 Cumartesi günü su kesintisinin yapılacağı ilçeler ve ayrıntılar...
ARNAVUTKÖY: Tayakadın Mah., Fatih Mah.
BEYKOZ: ÖRNEKKÖY MAH.
ÜSKÜDAR: Küplüce Mah.
ÜSKÜDAR: Ferah Mah.
PENDİK: Çınardere Mah. Velibaba Mah.
KARTAL: Hürriyet Mah.
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