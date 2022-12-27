İstanbullular dikkat! İSKİ açıkladı: 7 ilçede su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
İşte 27 Aralık 2023 Salı günü su kesintisinin yapılacağı ilçeler ve ayrıntılar...
ARNAVUTKÖY: Mareşal Fevzi Çakmak Mah.
BAĞCILAR: Kazım Karabekir Mah., Barbaros Mah.
BAHÇELİEVLER: Kocasinan Merkez Mah.
BAŞAKŞEHİR: Başak Mah.
KADIKÖY: Kozyatağı Mah., Bostancı Mah., 19 Mayıs Mah.
ÜSKÜDAR: Bahçelievler Mah.
ZEYTİNBURNU: Yeni Doğan Mah.
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