İstanbullular dikkat! İSKİ açıkladı: 7 ilçede su kesintisi

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 11:56
<p>İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.</p>

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

<p>İşte 27 Aralık 2023 Salı günü su kesintisinin yapılacağı ilçeler ve ayrıntılar...</p>

İşte 27 Aralık 2023 Salı günü su kesintisinin yapılacağı ilçeler ve ayrıntılar...

<p><strong>ARNAVUTKÖY</strong>: Mareşal Fevzi Çakmak Mah.</p>

ARNAVUTKÖY: Mareşal Fevzi Çakmak Mah.

<p><strong>BAĞCILAR: </strong>Kazım Karabekir Mah., Barbaros Mah. </p>

BAĞCILAR: Kazım Karabekir Mah., Barbaros Mah. 

<p><strong>BAHÇELİEVLER</strong>: Kocasinan Merkez Mah.</p>

BAHÇELİEVLER: Kocasinan Merkez Mah.

<p><strong>BAŞAKŞEHİR</strong>: Başak Mah.</p>

BAŞAKŞEHİR: Başak Mah.

<p><strong>KADIKÖY:</strong> Kozyatağı Mah., Bostancı Mah., 19 Mayıs Mah.</p>

KADIKÖY: Kozyatağı Mah., Bostancı Mah., 19 Mayıs Mah.

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<p><strong>ÜSKÜDAR</strong>: Bahçelievler Mah.</p>

ÜSKÜDAR: Bahçelievler Mah.

<p><strong>ZEYTİNBURNU</strong>: Yeni Doğan Mah.</p>

ZEYTİNBURNU: Yeni Doğan Mah.

İSKİ su kesintisi İstanbul Arıza

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