İstanbullular dikkat! İSKİ açıkladı: 6 ilçede su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
İşte 26 Aralık 2023 Cuma günü su kesintisinin yapılacağı ilçeler ve ayrıntılar...
Adalar: Burgaz Ada Mah.
Esenyurt: Süleymaniye Mah., Ardıçlı Mah.
Eyüpsultan: Nişancı Mah., Defterdar Mah.
Kadıköy: Kozyatağı Mah., Bostancı Mah., 19 Mayıs Mah.
Sarıyer: Tarabya Mah., Kireçburnu Mah.
Sultabeyli: Mimar Sinan Mah.
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