İstanbullular dikkat! İSKİ açıkladı: 6 ilçede su kesintisi

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2022 Pazartesi, 15:32
<p>İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.</p>

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

<p>İşte 26 Aralık 2023 Cuma günü su kesintisinin yapılacağı ilçeler ve ayrıntılar...</p>

İşte 26 Aralık 2023 Cuma günü su kesintisinin yapılacağı ilçeler ve ayrıntılar...

<p><strong>Adalar:</strong> Burgaz Ada Mah.</p>

Adalar: Burgaz Ada Mah.

<p><strong>Esenyurt:</strong> Süleymaniye Mah., Ardıçlı Mah.</p>

Esenyurt: Süleymaniye Mah., Ardıçlı Mah.

<p><strong>Eyüpsultan:</strong> Nişancı Mah., Defterdar Mah.</p>

Eyüpsultan: Nişancı Mah., Defterdar Mah.

<p><strong>Kadıköy:</strong> Kozyatağı Mah., Bostancı Mah., 19 Mayıs Mah.</p>

Kadıköy: Kozyatağı Mah., Bostancı Mah., 19 Mayıs Mah.

<p><strong>Sarıyer:</strong> Tarabya Mah., Kireçburnu Mah. </p>

Sarıyer: Tarabya Mah., Kireçburnu Mah. 

<p><strong>Sultabeyli:</strong> Mimar Sinan Mah.</p>

Sultabeyli: Mimar Sinan Mah.

İSKİ İstanbul su kesintisi Arıza

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