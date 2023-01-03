İstanbullular dikkat! İSKİ duyurdu: 9 ilçede su kesintisi

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 11:39
<p>İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), teknik arızalar nedeniyle 9 ilçede su kesintisi yaşandığını duyurdu. </p>

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), teknik arızalar nedeniyle 9 ilçede su kesintisi yaşandığını duyurdu. 

<p><strong>İşte 3 Ocak 2023 Salı günü su kesintisi yaşanan ilçeler ve ayrıntıları...</strong></p>

İşte 3 Ocak 2023 Salı günü su kesintisi yaşanan ilçeler ve ayrıntıları...

<p>Güngören, Sanayi Mahallesi'nde arıza nedeniyle yaşanan su kesintisi saat 14.00'a kadar devam edecek.</p>

Güngören, Sanayi Mahallesi'nde arıza nedeniyle yaşanan su kesintisi saat 14.00'a kadar devam edecek.

<p>Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde saat 13.30'a kadar su kesintisi devam edecek.</p>

Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde saat 13.30'a kadar su kesintisi devam edecek.

<p>Çatalca Hallaçlı Mahallesi'nde saat 13.30'a kadar çalışma devam edecek.</p>

Çatalca Hallaçlı Mahallesi'nde saat 13.30'a kadar çalışma devam edecek.

<p>Esenler'de Kazım Karabekir ve Birlik Mahalleleri'nde arıza nedeniyle yaşanan su kesintisi saat 12.30'a kadar sürecek.</p>

Esenler'de Kazım Karabekir ve Birlik Mahalleleri'nde arıza nedeniyle yaşanan su kesintisi saat 12.30'a kadar sürecek.

<p>Şişli'nin Eskişehir, Feriköy, Bozkurt ve Duatepe Mahalleleri'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.</p>

Şişli'nin Eskişehir, Feriköy, Bozkurt ve Duatepe Mahalleleri'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

<p>Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde yaşanan su kesintisinin saat 12.00'a kadar giderileceği öngörülüyor.</p>

Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde yaşanan su kesintisinin saat 12.00'a kadar giderileceği öngörülüyor.

<p>Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde arıza nedeniyle yapılan çalışmanın saat 12.00'da bitirilmesi öngörülüyor.</p>

Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde arıza nedeniyle yapılan çalışmanın saat 12.00'da bitirilmesi öngörülüyor.

<p>Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi nedeniyle yapılan çalışma 12.00'da bitecek.</p>

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi nedeniyle yapılan çalışma 12.00'da bitecek.

<p>Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi saat 14.00'a kadar devam edecek.</p>

Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi saat 14.00'a kadar devam edecek.

İSKİ su kesintisi

En Çok Okunan Haberler