İstanbullular dikkat! İSKİ duyurdu: 9 ilçede su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), teknik arızalar nedeniyle 9 ilçede su kesintisi yaşandığını duyurdu.
İşte 3 Ocak 2023 Salı günü su kesintisi yaşanan ilçeler ve ayrıntıları...
Güngören, Sanayi Mahallesi'nde arıza nedeniyle yaşanan su kesintisi saat 14.00'a kadar devam edecek.
Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde saat 13.30'a kadar su kesintisi devam edecek.
Çatalca Hallaçlı Mahallesi'nde saat 13.30'a kadar çalışma devam edecek.
Esenler'de Kazım Karabekir ve Birlik Mahalleleri'nde arıza nedeniyle yaşanan su kesintisi saat 12.30'a kadar sürecek.
Şişli'nin Eskişehir, Feriköy, Bozkurt ve Duatepe Mahalleleri'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.
Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde yaşanan su kesintisinin saat 12.00'a kadar giderileceği öngörülüyor.
Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde arıza nedeniyle yapılan çalışmanın saat 12.00'da bitirilmesi öngörülüyor.
Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi nedeniyle yapılan çalışma 12.00'da bitecek.
Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi saat 14.00'a kadar devam edecek.
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