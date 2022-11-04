İzmir depremi hangi fayda, kaç büyüklüğünde meydana geldi? Deprem sonrası kaç artçı oldu?
AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 03.29'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde, deprem oldu. Depremin ardından yurttaşlar geceyi dışarıda geçirdi.
Depremin büyüklüğü kaç?
AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 03.29'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 14.47 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem hangi fayda meydana geldi?
Buca Gölet ile Gaziemir arasındaki fayın kırıldığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bizim yaptığımız jeolojik çalışmalara göre; bu fay, batıda Tuzla Fayı'na bağlanan bir fay. Eğim atımlı normal fay türünde. Sisam Fayı gibi çalışan bir fay. Bilindiği gibi İzmir'de can ve mal kaybına neden olabilecek deprem büyüklüğü 6 ve üstü. Fakat Buca Fayı 6'dan büyük deprem üretemez. Panik yaratacak bir durum yok. Buca Fayı, 5 kilometre uzunluğunda. Üreteceği deprem de 5 büyüklüğünde. 4.9'luk depremden sonra artçılar başladı. Daha da sürecektir, 3.7 gibi artçı depremler beklenebilir" dedi.
Depremde can kaybı var mı?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 03.20'de meydana gelen merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki depremde panik nedeniyle 31 kişinin hastanelere başvurduğunu, yaralananlardan 3'ünün halen tedavi gördüğünü, 1'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Depremde yıkılan bina var mı?
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok." ifadelerini kullandı.
İzmir'de merkez üssü Buca ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki depremde, hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Hasar-tespit çalışmaları sonrası zarar gören telefon ve internet hatları yenilenmeye başladı. Depremde Konak ilçesindeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi de hasar gördü. Depreme ilişkin açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Tüm İzmir'e geçmiş olsun. Konak'ta sadece bir yerde sıkıntı var. Tescilli bir bina olduğu için tespitleri yapıyoruz. Biraz sonra yıkım ekipleri gelecek. Çalışmaların ardından hemen bertaraf edip, yapımını gerçekleştireceğiz. Yapı stoğu olarak değerlendirdiğimiz zaman, kentsel dönüşüm diyoruz. Çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde dönüşümün sağlaması için tüm kurumların beraber çalışması gerekiyor. Şu ana kadar ilçemizde başka bir sıkıntı görünmüyor. 500 yıllık bir cami bu. Zaten bölge olduğu gibi tescilli" dedi.
Deprem sonrası kaç artçı oldu?
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "İzmir sınırları içerisinde 17 tanımlanmış aktif fayımız var. Şu ana kadar toplam 62 artçı sarsıntı yaşandı. Bunların içerisinde en yüksek olan artçı sarsıntının büyüklüğü 2.7" dedi.
4.9 ile 5.0 büyüklüğündeki depremlerin ardından 4.0 büyüklüğünde artçılar olabileceğini belirten Tatar, "Özellikle vatandaşlarımızın bu konuya dikkat ederek hareket etmesinde büyük fayda var. Özellikle depremin artçı sarsıntılarının belli bir noktada yoğunlaştığını, kümelendiğini görüyoruz. Bu da bizim hemen güneyimizde kalan Buca fayının kuzeyinde bir noktaya düşüyor. Depremin aslında bulunduğu yer, bizim 35-40 kilometre uzunluğundaki Tuzla fayının en kuzeydoğu ucuna düşüyor. Türkiye'de 500 civarında diri fay olarak tanımladığımız deprem üretme potansiyeline sahip fay var. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde 4.0- 4.5 büyüklüğünde bir depremin olması, son derece doğal. Bu gerçeği bilmemizde büyük yarar var dolayısıyla bu büyüklükteki bir depremden sonra panik yapmamak gerekiyor" diye konuştu.
İzmir civarında 17 aktif fay olduğunu hatırlatıp, bugünkü depremin son derece olağan karşılanması gerektiğine dikkati çeken Tatar, "Bunun yanı sıra özellikle İzmir'de 6.8- 6.9 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip faylar var dolayısıyla bizim bir an önce İzmir'de yapı stokuna dikkat ederek, hareket etmemiz önem taşıyor" dedi.
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