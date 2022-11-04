İzmir depremi hangi fayda, kaç büyüklüğünde meydana geldi? Deprem sonrası kaç artçı oldu?

Depremde yıkılan bina var mı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok." ifadelerini kullandı.

İzmir'de merkez üssü Buca ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki depremde, hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Hasar-tespit çalışmaları sonrası zarar gören telefon ve internet hatları yenilenmeye başladı. Depremde Konak ilçesindeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi de hasar gördü. Depreme ilişkin açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Tüm İzmir'e geçmiş olsun. Konak'ta sadece bir yerde sıkıntı var. Tescilli bir bina olduğu için tespitleri yapıyoruz. Biraz sonra yıkım ekipleri gelecek. Çalışmaların ardından hemen bertaraf edip, yapımını gerçekleştireceğiz. Yapı stoğu olarak değerlendirdiğimiz zaman, kentsel dönüşüm diyoruz. Çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde dönüşümün sağlaması için tüm kurumların beraber çalışması gerekiyor. Şu ana kadar ilçemizde başka bir sıkıntı görünmüyor. 500 yıllık bir cami bu. Zaten bölge olduğu gibi tescilli" dedi.