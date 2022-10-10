Kadıköy’de 3 katlı binadaki patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

Patlama, saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.