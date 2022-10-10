Kadıköy’deki patlamada 3 kişi hayatını kaybetmişti: Ekrem İmamoğlu incelemelerde bulundu

Yapılan ön incelemede, birtakım farklı görüşler ve tespitler var. Sonuçta biz buraya gelen yetkili ve adli birimlerin açıklamasını bekleyeceğiz. Ancak şunu net ifade edebiliriz.

Görülen binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var. Ve o aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Diğer patlamanın olduğu ve büyük hasar alan 2 dairede de doğalgazla ilgili tesisat yok. Doğalgaz aboneliği de yok. Dolayısıyla şu an için durum böyle.