Kadıköy’deki patlamada 3 kişi hayatını kaybetmişti: Ekrem İmamoğlu incelemelerde bulundu
"BURAYA GELEN YETKİLİ BİRİMLERİN, AÇIKLAMASINI BEKLEYECEĞİZ"
İncelemelerinin ardından açıklama yapan İmamoğlu, şunları söyledi: "Belediye başkanımızla yerinde durumu inceledik. Hem itfaiye daire başkanımız hem de aynı dün akşam müdahaleyi yapan daire başkanımızın yanı sıra İGDAŞ'la ilgili sorumlu birimimizin yetkilisi burada. Şu an içeride adli inceleme devam ediyor.
Yapılan ön incelemede, birtakım farklı görüşler ve tespitler var. Sonuçta biz buraya gelen yetkili ve adli birimlerin açıklamasını bekleyeceğiz. Ancak şunu net ifade edebiliriz.
Görülen binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var. Ve o aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Diğer patlamanın olduğu ve büyük hasar alan 2 dairede de doğalgazla ilgili tesisat yok. Doğalgaz aboneliği de yok. Dolayısıyla şu an için durum böyle.
Hayatını kaybedenler açısından açıkçası üzgünüz. Böyle bir olay olsun istemezdik ama içeride ne patlamalara ve yangına sebep oldu? Adli tespitler yapıldıktan açıklama dinledikten sonra netleşecek. Biraz acele bir açıklama yapılmış.
Biz zaten sürecin farkındaydık ve o dairede gazla ilgili herhangi bir şey olmadığına vakıftık. Ona rağmen temkinli bir açıklamayla süreci takip etmeyi tercih ettik.
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