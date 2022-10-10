Son Dakika... Kadıköy'deki patlamaya ilişkin yeni iddia: Bina kaçak imalathane çıktı
Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'de dün akşam saatlerinde bir binada patlama meydana geldi. Patlamada üç kişi yaşamını yitirirken, bir kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlamaya ilişkin belirsizlik sürerken binanın kaçak imalathane olduğu iddia edildi.
Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından binada yangın çıktı, alevlerin çevredeki 3 binaya da sıçradığı aktarıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Patlamada üç kişi yaşamını yitirirken, bir kişinin ise yaralandığı belirtildi.
YERLİKAYA 'DOĞALGAZ' DEDİ, KAÇAK İMALATHANE ÇIKTI
Yaşananların ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu söylerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu patlamanın ve yangının doğalgaz kaynaklı olmadığını açıkladı. Öte yandan patlamanın ardından terör şüphesinin de araştırıldığı iddia edildi.
Öte yandan konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan İBB'ye yakın kaynaklar, binada kaçak bir şekilde patlayıcı ve parlayıcı özelliği olan malzemeler üretildiğini ve imar uygulamaları anlamında denetimde olduğunu belirtti.
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