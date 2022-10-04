“Müzik onun hayatıydı”

Gözü yaşlı baba Erhan Şener ise davanın sonuna kadar takipçileri olacaklarını belirterek, “Çok acı bir olay. Tarifi mümkün olmayan bir acı. Nasıl söyleyebilirim ki, kelimeler aciz kalır. Allah böyle bir acıyı kimseye vermesin. Onur dünya tatlısı bir insandı. Kime sorsanız aynı şeyi söyler. Herkesin yardımına koşardı. Herkesin derdini dinler ve ortak olurdu. Derdi olan ona açılırdı. Herkes onun yanındaydı. Ayrılanlar Onur’dan fikir alırdı. Yol gösteren birisiydi. En son telefonda konuşmuştuk. ‘Baba ne zaman geliyorsun, artık gelin’ demişti. Kızı ile yalnız kalmıştı. Bizi de yanında istiyordu. Son konuşmamız bu olmuştu. Sonrasında da acı haberi geldi. Bize önce yaralandığını ve yoğun bakımda olduğunu söylediler. Allah’a dua ettim. Ne olur hafif bir şey olsun diye. Hastane yerine beni morga götürdüler. Meğerse oğlum vefat etmiş. Müziğe ilgisi kendi isteğiyle oldu. Lisede gitar çalmaya başladı. Kendi kendine yetişti. Çok güzel şarkılar söylerdi. Besteleri vardı. Müzik onun hayatıydı. Davanın takipçisi olacağım. En büyük cezayı almaları için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu son olsun. Bu tip olaylar artık son bulsun” dedi.