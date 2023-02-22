Kilis'in ilçeleri! Kilis'in kaç ilçesi var? Kilis'in ilçe nüfusları kaç? Kilis'in ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2022 yılına göre toplam 812.580 olup, 405.398 erkek ve 407.182 kadından oluşmaktadır. Kilis'in nüfusu 2022 yılına göre 147.919'dur. Kilis'in trafik plaka numarası 79, alan kodu ise 0348'dir.
Kilis'in 3 ilçesi vardır.
Kilis'in ilçeleri: Elbeyli, Musabeyli, Polateli.
Elbeyli
İlçe, Oğuzlar'ın, Alkırevli boyunun, Elbeyli Türkmen aşiretine mensup yörükler tarafından kurulmuştur. Bu Türkmen aşiretine mensup insanların Türkiye'de ve Suriye'de değişik yerleşim yerleri mevcuttur. Elbeyli İlçesi, 1040 ve 1157 tarihleri arasında Büyük Selçuklu İmparatorluğu hâkimiyetindeyken, sırasıyla İlhanlılar ve Dulkadiroğluları egemenliğine geçmiş, 1516'da Mercidâbık Muharebesi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine geçmiştir.İlçe merkez ve köylerinde halkın büyük çoğunluğu tarımla uğraşmaktadır. İlçe halkı, geçimini büyük oranda çiftçilik ve hayvancılık ile sağlamaktadır.
Yüzölçümü 207 km², nüfusu 2022 yılına göre 5.594'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 51,55% oy oranıyla AKP'nin adayı Süleyman Şimşek olmuştur.
Musabeyli
Uzun yıllar Gaziantep'in Kilis ilçesi'ne bağlı kalan Musabeyli, 1995 yılı Haziran ayında 550 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kilis'in il olmasıyla birlikte kendisine bağlanan 46 köyüyle ilçe statüsü kazanmıştır. Bu haliyle Türkiye'nin en genç ilçelerinden birisidir ve aynı zamanda nüfus itibarı ile Türkiye'nin en küçük ilçelerindendir. Kuzeybatısında İslahiye ilçesi, kuzeydoğusunda Gaziantep, güneyinde Kilis, doğusunda Polateli ilçesi ile komşudur. Arazi genellikle engebelidir. Ova kesiminde zeytinlik, bağ ve bahçeler, dağ kesiminde ise yer yer meşe ve yabani meyve ağaçları ile kaplıdır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlıdır.
Yüzölçümü 430 km², nüfusu 2022 yılına göre 12.390'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %50,72 oy oranıyla AKP'nin adayı Ayhan Yılmaz olmuştur.
Polateli
İlçe, Türkiye'deki en küçük ilçe merkezlerinden biridir. İlçe olmadan önce Ispanak ve Güldüzü adlarıyla da bilinirdi. Büyükçe bir köy görünümündedir.
Yüzölçümü 221 km², nüfusu 2022 yılına göre 4.856'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %55,27 oy oranıyla AKP'nin adayı Hakkı Çelik olmuştur.
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