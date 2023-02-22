Kilis'in ilçeleri! Kilis'in kaç ilçesi var? Kilis'in ilçe nüfusları kaç? Kilis'in ilçe belediyeleri hangi partiden?

Musabeyli

Uzun yıllar Gaziantep'in Kilis ilçesi'ne bağlı kalan Musabeyli, 1995 yılı Haziran ayında 550 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kilis'in il olmasıyla birlikte kendisine bağlanan 46 köyüyle ilçe statüsü kazanmıştır. Bu haliyle Türkiye'nin en genç ilçelerinden birisidir ve aynı zamanda nüfus itibarı ile Türkiye'nin en küçük ilçelerindendir. Kuzeybatısında İslahiye ilçesi, kuzeydoğusunda Gaziantep, güneyinde Kilis, doğusunda Polateli ilçesi ile komşudur. Arazi genellikle engebelidir. Ova kesiminde zeytinlik, bağ ve bahçeler, dağ kesiminde ise yer yer meşe ve yabani meyve ağaçları ile kaplıdır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlıdır.

Yüzölçümü 430 km², nüfusu 2022 yılına göre 12.390'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %50,72 oy oranıyla AKP'nin adayı Ayhan Yılmaz olmuştur.