Arel Üniversitesi'ne ait 3 katlı bina çöktü

Belirtilen alanda saat 23.15 sularında fore kazıklarının çökmesi sonucu İstanbul Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çökmüş ve bina kullanılamaz hale gelmiştir.

Kaymakamlığımız Kriz Merkezi tarafından, şantiye alanına komşu 5 apartman ve 1 yurt binası olmak üzere, toplam 6 bina tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen binalardaki 128 hanede ikamet eden vatandaşlarımız ile yurtta kalan 71 öğrencimiz ilçemizde bulunan otel ve misafirhanelere yerleştirilmiştir. Ayrıca tedbir alınan binaların bulunduğu sokakların elektrik, su ve doğalgaz akışları kesilerek olası bir afet durumuna karşı önlem alınmıştır. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir"