Kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

Kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarafından Uludağ Milli Parkı’na kurulan fotokapanla kurt sürüsü görüntülendi.

DHA
02 Ocak 2025 Perşembe, 12:44
Kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu.

Kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

Uludağ Milli Parkı’na kurulan bir fotokapana, kurtlar yakalandı. 5 kurttan oluşan sürü, yiyecek ararken görüntülere yansıdı.

Kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından fotokapan ile görüntülenen kurt sürüsünün fotoğrafları paylaşıldı. 

Kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

Paylaşımda, “Uludağ Milli Parkı’nın asil misafirleri kurtlar… Bakışlarındaki asalet, duruşundaki heybetle onlara hayran olmamak mümkün değil” ifadeleri yer aldı.

Kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi
Fotokapan kurt sürüsü Bursa

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