Kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi
Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarafından Uludağ Milli Parkı’na kurulan fotokapanla kurt sürüsü görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu.
Uludağ Milli Parkı’na kurulan bir fotokapana, kurtlar yakalandı. 5 kurttan oluşan sürü, yiyecek ararken görüntülere yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından fotokapan ile görüntülenen kurt sürüsünün fotoğrafları paylaşıldı.
Paylaşımda, “Uludağ Milli Parkı’nın asil misafirleri kurtlar… Bakışlarındaki asalet, duruşundaki heybetle onlara hayran olmamak mümkün değil” ifadeleri yer aldı.
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