La Nina etkisi nedir? La Nina soğukları ne anlama geliyor?

LA NİNA ETKİSİ NEDİR?

La Nina, El Nino-Güney Salınımı (ENSO) olarak bilinen hava olayının üç aşamasından biri olarak tanımlanır. El Nino sıcak evre olarak tanımlanırken La Nina ise daha soğuk evre olarak nitelendirilir.

La Nina, Pasifik Okyanusu’ndaki ılık yüzey sularının Güney Amerika’dan Endonezya’ya sürüklenmesi ve nispeten daha soğuk olan suların yüzeye çıkmasıyla meydana gelir. Yaz mevsimine giren Avustralya kıtasında sıcakların düşmesine neden olan La Nina, Kuzey Amerika veKanada'da kar fırtınaları riskini yükseltir.

La Nina olayları bir çok yüzyılda meydana geldi. 17. ve 19. yüzyılın başlarında düzenli olarak meydana geldi. 20. yüzyılın başından bu yana da görülmeye devam ediyor.