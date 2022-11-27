La Nina etkisi nedir? La Nina soğukları ne anlama geliyor?
Kışın kendini iyice hissetirmeye başladığı şu günlerde hava durumu haberlerinde 'La Nina etkisi' terimi sıklıkla kullanılıyor. Peki, La Nina etkisi ne demek?
Uzmanlar 2022-2023 kışının La Nina etkisi ile sert geçeceğini belirtiyor. La Nina küresel iklimi etkiler ve normal hava düzenini bozar. Bu da bazı bölgelerde yoğun fırtınalara, soğuk havaya ve bazı yerlerde kuraklığa yol açabilir.
Marmara Bölgesi'nde eylülde uzun yıllar yağış ortalaması 41,7 milimetre olarak ölçüldü. Bölgeye geçen yıl eylül ayında 22,9 milimetre, bu yıl aynı ayda ise 25,1 milimetre yağış düştü. İstanbul Aydın Üniversitesi meteoroloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir AA muhabirine, "Bu durum büyük çoğunlukla küresel iklimsel değişikliğinden kaynaklanıyor. Pasifik Okyanus üzerinde cereyan eden sistemler tüm dünya iklimini etkiliyor. 'La Nina' etkisi bu yıl da bahar aylarına kadar devam edecektir. Bu etkiyle birlikte yine kuraklık ve soğuk hava söz konusu olacaktır. Etki zayıfladıktan sonra yağışlar biraz artabilir. Su kıtlığı, su stresi çeken bir ülkeyiz." açıklaması yaptı.
2022-2023 LA NİNA KIŞI
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye'nin Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini ifade etti. Bozyurt “Sibirya'dan gelen bu soğuk ve yağmurlu sistem Türkiye'de gerçekleşecek hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürecek. Kuzey ve iç kesimlerde yaklaşık hava sıcaklığı 8 ile 10 derece arası düşecek. Ama aynı zamanda yılın ilk kar yağışları şehir merkezlerinde gerçekleşecek. Bunun yanında iç Ege de Göller bölgesinde ve İç Anadolu'nun pek çok bölgesinde yılın ilk kar yağışları gerçekleşecek. Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyoruz. Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La Nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz. Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek.” dedi.
LA NİNA ETKİSİ NEDİR?
La Nina, El Nino-Güney Salınımı (ENSO) olarak bilinen hava olayının üç aşamasından biri olarak tanımlanır. El Nino sıcak evre olarak tanımlanırken La Nina ise daha soğuk evre olarak nitelendirilir.
La Nina, Pasifik Okyanusu’ndaki ılık yüzey sularının Güney Amerika’dan Endonezya’ya sürüklenmesi ve nispeten daha soğuk olan suların yüzeye çıkmasıyla meydana gelir. Yaz mevsimine giren Avustralya kıtasında sıcakların düşmesine neden olan La Nina, Kuzey Amerika veKanada'da kar fırtınaları riskini yükseltir.
La Nina olayları bir çok yüzyılda meydana geldi. 17. ve 19. yüzyılın başlarında düzenli olarak meydana geldi. 20. yüzyılın başından bu yana da görülmeye devam ediyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayımladığı 2021 Küresel İklim Durumu raporuna göre geçen yılki yüksek küresel sıcaklıkta La Nina iklim olayının etkili olduğu kaydedildi.
2022 Ekim ayında Venezuela, La Nina hava olayının etkisiyle normalin üzerinde yağış aldı. Ülkede son şiddetli yağışlar ve bunun yol açtığı afet nedeniyle 3 gün "ulusal yas" ilan edildi. Şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde 50 kişi hayatını kaybetti.
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