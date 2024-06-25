Müsilajdan şüpheleniliyordu... İzmit Körfezi'ndeki beyaz tabakanın nedeni belli oldu!
İzmit Körfezi'nde geçen haftalarda görülen beyaz tabakaların, fitoplankton çoğalmasından kaynaklandığı tespit edildi.
Marmara Denizi'nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi'nin Başiskele ilçesindeki Seymen Sahili kısmında geçen haftalarda görülen beyaz tabakalarla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, müsilaj benzeri tabakalardan numune alıp incelenmesi amacıyla TÜBİTAK-MAM Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarları'na gönderdi.
Uzmanların incelemelerinde, 'Prorocentrum micans' isimli fitoplanktonun aşırı çoğalmasına bağlı alg patlaması olarak da bilinen 'red tide' olarak adlandırılan, suda renk değişimi olayının meydana geldiği anlaşıldı.
Yapılan bilgilendirmede bu olayın en önemli sebebinin, yağışlarla karadan azot ve fosfor gibi besin elementlerinin deniz ortamına girmesi sonucu, ortamın bazı fitoplankton türleri için aşırı üremeye uygun hale gelmesi olarak açıklandı.
Prorocentrum micans isimli canlı türünün İzmit Körfezi'nde yerleşik bir tür olduğu, uygun koşullar oluştuğu takdirde aşırı çoğalarak zaman zaman bu tür biyolojik değişim olaylarının görülmesine neden olduğu da belirtildi.
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