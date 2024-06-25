Müsilajdan şüpheleniliyordu... İzmit Körfezi'ndeki beyaz tabakanın nedeni belli oldu!

İzmit Körfezi'nde geçen haftalarda görülen beyaz tabakaların, fitoplankton çoğalmasından kaynaklandığı tespit edildi.

DHA
25 Haziran 2024 Salı, 15:06
Müsilajdan şüpheleniliyordu... İzmit Körfezi'ndeki beyaz tabakanın nedeni belli oldu!

Marmara Denizi'nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi'nin Başiskele ilçesindeki Seymen Sahili kısmında geçen haftalarda görülen beyaz tabakalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Müsilajdan şüpheleniliyordu... İzmit Körfezi'ndeki beyaz tabakanın nedeni belli oldu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, müsilaj benzeri tabakalardan numune alıp incelenmesi amacıyla TÜBİTAK-MAM Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarları'na gönderdi.

Müsilajdan şüpheleniliyordu... İzmit Körfezi'ndeki beyaz tabakanın nedeni belli oldu!

Uzmanların incelemelerinde, 'Prorocentrum micans' isimli fitoplanktonun aşırı çoğalmasına bağlı alg patlaması olarak da bilinen 'red tide' olarak adlandırılan, suda renk değişimi olayının meydana geldiği anlaşıldı.

Müsilajdan şüpheleniliyordu... İzmit Körfezi'ndeki beyaz tabakanın nedeni belli oldu!

Yapılan bilgilendirmede bu olayın en önemli sebebinin, yağışlarla karadan azot ve fosfor gibi besin elementlerinin deniz ortamına girmesi sonucu, ortamın bazı fitoplankton türleri için aşırı üremeye uygun hale gelmesi olarak açıklandı. 

Müsilajdan şüpheleniliyordu... İzmit Körfezi'ndeki beyaz tabakanın nedeni belli oldu!

Prorocentrum micans isimli canlı türünün İzmit Körfezi'nde yerleşik bir tür olduğu, uygun koşullar oluştuğu takdirde aşırı çoğalarak zaman zaman bu tür biyolojik değişim olaylarının görülmesine neden olduğu da belirtildi. 

Müsilajdan şüpheleniliyordu... İzmit Körfezi'ndeki beyaz tabakanın nedeni belli oldu!
İzmit Körfezi müsilaj

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