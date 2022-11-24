Sakarya'nın ilçeleri! Sakarya'nın kaç ilçesi var? Sakarya'nın ilçe nüfusları kaç? Sakarya'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?

Kaynarca

Kaynarca'nın kesin kurtuluş tarihi bilinmemektedir; Hoca köy adıyla anılan köyün daha sonra Şeyhler adını alarak bucak olduğu, 1288-1827 târihli tapu kayıtlarından anlaşılmaktadır. 1899'da meydana gelen büyük bir yangın sonucu devlet daireleri önce Şeyh Tımarı köyüne (1889-1909), sonra Kavacık Çorlar Köyü'ne (1909-1917) taşınır. 1917'de tekrar nahiye olarak teşkilatlanan Şeyhler, 25 Mart 1920'de Yunan işgaline uğramış ve 16 Nisan 1921'de geri alınmıştır. 2. kez 30 Nisan 1921'de işgale uğramış ve 3 Mayıs 1921'de Türk güçlerince işgalden kurtarılmıştır. 1922 yılında ikinci kez büyük bir yangın geçirerek 1922-1925 yılları arasında Topçu (Büyükkaynarca) Köyü'ne nakledilmiştir. Önce Kocaeli'ne bağlı olan Şeyhler 1868'de Kandıra'nın bir ilçesi olması üzerine Kandıra'ya bağlanmıştır. 1 Nisan 1959 yılına kadar Kandıra'nın bir bucağı olarak kalmıştır. 1 Nisan 1959'da 7033 Sayılı kanuna göre Kaynarca adıyla ilçe olmuş ve 21 Ocak 1966'da, 714 sayılı kanunla Sakarya iline bağlanmıştır. Yüzölçümü 360 km², nüfusu 2021 yılına göre 24.385'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,54 oy oranıyla AKP'nin adayı Murat Kefli olmuştur.