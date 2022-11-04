Samsun'un ilçeleri! Samsun'un kaç ilçesi var? Samsun'un ilçe nüfusları kaç? Samsun'un ilçe belediyeleri hangi partiden?

Kavak

İlçe merkezinin kuzeyinde kalan Kale Doruğu Höyüğü'nde 1942 yılında yapılan araştırmalarda MÖ 3500-2000 yıllarına ait eserlere rastlanmıştır. Bu verilere göre Kavak, Erken Tunç Çağı'ndan bu yana bir yerleşim yeridir. Kale Doruğu Höyüğü'nde Erken Helenistik Dönem, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlere rastlanması ise bu yerin hem yerleşim özelliğini, hem de burada yerleşimin sürekliliğini göstermektedir. Kavak ilçe merkezi ve çevresi oldukça dalgalı bir topoğrafyaya sahiptir. Arazi yerleşmenin kuzey kesiminde daha eğilimli olup, Samsun - Ankara kara yoluna doğru eğim azalmakta daha güneye indikçe eğim tekrar artmaktadır. Yüzölçümü 698,93 km², nüfusu 2021 yılına göre 21.2602'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,22 oy oranıyla AKP'nin adayı İbrahim Sarıcaoğlu olmuştur.