Şişli'de 4 katlı binada yangın! 21 kişi mahsur kaldı
Binanın 4'ncü katında bir anne ve çocuğu tahliye edilmeyi balkonda bekledi. Önce merdivenle tahliye edilmek istenen anne ve çocuğu, daha sonra apartmanın giriş kapısından çıkarıldı.
Yangında alevlerden etkilenerek vücudunda yanıklar oluşan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
"KURTARMAK İÇİN İÇERİYE GİRENLERİN YANIKLARI VAR"
Kurtarma çalışmalarına katılan Selman Eş, "Engelli bir kişi içeride kalmıştı. Korkuluklardan tırmandık, almaya çalıştık. Engeli nedeniyle gelemiyordu. İtfaiye geldi ve çıkarıldı. Kurtarıldı ama, vücudunda yanıkları var. İçeriye giren kişilerin de 3'ncü derece yanıkları var" dedi.
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