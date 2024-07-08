Tablo gibi görüntü... Süphan Dağı'nda mercek bulutu görüldü!
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı'nın zirvesinde görülen ve bozulmadan kalan mercek bulutu yurttaşların ilgisini çekti.
Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımıyla Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu belirdi.
Orhan Emen isimli bir yurttaş, "Sabah tarlaya giderken mercek bulutunu gördüm. Bayağı ilgimi çekti ve bir süre bulutu izledik" dedi.
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