Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangında etkilenen Anzak Koyu havadan görüntülendi

İHA
16 Ağustos 2024 Cuma, 12:08
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangında etkilenen Anzak Koyu havadan görüntülendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınında alevlerden etkilenen Anzak Koyu dron ile görüntülendi.   

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangında etkilenen Anzak Koyu havadan görüntülendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün sabah saat 09.51'de ziraat arazisinde yangın başladı. 

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangında etkilenen Anzak Koyu havadan görüntülendi

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangında etkilenen Anzak Koyu havadan görüntülendi

Yangın Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geniş bir alana yayıldı. 

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangında etkilenen Anzak Koyu havadan görüntülendi

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınında yanan alanlar dron ile görüntülendi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangında etkilenen Anzak Koyu havadan görüntülendi

Gece boyu karadan devam eden yangına günün ilk ışıklarıyla beraber hava müdahalesi de başladı. 

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangında etkilenen Anzak Koyu havadan görüntülendi

Eceabat sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınında alevlerden etkilenen Anzak Koyu dron ile görüntülendi. 

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangında etkilenen Anzak Koyu havadan görüntülendi

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. 

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