Trakya'daki 14 barajın 12'sinde doluluk oranı azaldı

AA
23 Mart 2023 Perşembe, 17:37
<p>Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan 14 barajın 12'sinde doluluk oranı geçen yılın mart ayına göre azaldı.</p> <p>Devlet Su İşleri Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, geçen yılın mart ayında 749 milyon 479 bin metreküp olarak kayda geçti.</p>

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan 14 barajın 12'sinde doluluk oranı geçen yılın mart ayına göre azaldı.

Devlet Su İşleri Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, geçen yılın mart ayında 749 milyon 479 bin metreküp olarak kayda geçti.

<p>Bölgede uzun zamandır süren kuraklık nedeniyle barajlardaki mevcut su günden güne azalıyor.</p>

Bölgede uzun zamandır süren kuraklık nedeniyle barajlardaki mevcut su günden güne azalıyor.

<p>Bu yıl 14 barajdaki toplam su miktarı, geçen yılın mart ayına göre 187 milyon 200 bin metreküp düştü.</p>

Bu yıl 14 barajdaki toplam su miktarı, geçen yılın mart ayına göre 187 milyon 200 bin metreküp düştü.

<h3>SUYU EN FAZLA AZALAN ŞEHİR, KIRKLARELİ OLDU!</h3>

SUYU EN FAZLA AZALAN ŞEHİR, KIRKLARELİ OLDU!

<p>Edirne'de 6 barajda 2022 yılının mart ayında 280 milyon 32 bin metreküp olan su miktarı, bu yıl 236 milyon 30 bin metreküpe geriledi.</p>

Edirne'de 6 barajda 2022 yılının mart ayında 280 milyon 32 bin metreküp olan su miktarı, bu yıl 236 milyon 30 bin metreküpe geriledi.

<p>Kırklareli'nde geçen yıl 269 milyon 979 bin metreküp su bulunan 4 barajda, bu yıl 165 milyon 656 bin metreküp su ölçüldü.</p>

Kırklareli'nde geçen yıl 269 milyon 979 bin metreküp su bulunan 4 barajda, bu yıl 165 milyon 656 bin metreküp su ölçüldü.

<p>Tekirdağ'da ise 4 barajdaki su miktarı 199 milyon 468 bin metreküpten 160 milyon 593 metreküpe geriledi.</p>

Tekirdağ'da ise 4 barajdaki su miktarı 199 milyon 468 bin metreküpten 160 milyon 593 metreküpe geriledi.

<p>Kuraklık nedeniyle 104 milyon 323 bin metreküp ile 4 barajında en fazla suyu azalan kent Kırklareli oldu.</p>

Kuraklık nedeniyle 104 milyon 323 bin metreküp ile 4 barajında en fazla suyu azalan kent Kırklareli oldu.

<p>Edirne'deki barajlarda geçen yıla göre 44 milyon 2 bin, Tekirdağ da 37 milyon 875 bin metreküp azalma yaşandı.</p>

Edirne'deki barajlarda geçen yıla göre 44 milyon 2 bin, Tekirdağ da 37 milyon 875 bin metreküp azalma yaşandı.

<p>Fotoğraflarda su krizinin ciddi boyutlara ulaştığı görülüyor.</p>

Fotoğraflarda su krizinin ciddi boyutlara ulaştığı görülüyor.

<p>Barajların 20 Mart 2022-20 Mart 2023 doluluk oranları.</p>

Barajların 20 Mart 2022-20 Mart 2023 doluluk oranları.

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